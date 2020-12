EEG-Novelle: Mehr Ökostrom, aber zu welchem Preis?

Bis zum Jahr 2030 sollen 65 Prozent des Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Energien kommen. So steht es bislang im Klimaschutzprogramm der Bundesregierung. Da aber die EU in der vergangenen Woche ihre Klimaschutzziele verschärft hat, muss nun auch Deutschland nachziehen. Wie die neue deutsche Zielmarke aussehen soll, will die Koalition aber erst im Frühjahr festzurren.

Derzeit hat Deutschland eine Ökostrom-Quote von etwa 50 Prozent. Bis zum Jahr 2050 soll der gesamte Strom klimaneutral, also aus erneuerbaren Energien erzeugt sein. Die Koalition setzt dabei vor allem auf Windräder und Photovoltaik-Anlagen. Die Frage ist nur, wieviel das die Verbraucher kostet und wie normale Häuslebauer und Kommunen davon auch profitieren können.

Förderung von Solarstrom fällt immer niedriger aus

Die Politik hat den Ausbau von Ökostrom-Anlagen in den vergangenen Jahren enorm gefördert. Über die Einspeisevergütung konnten selbst Besitzer von kleineren Solaranlagen Strom ins Netz einspeisen und bekamen dafür eine staatliche Vergütung für jede Kilowattstunde Photovoltaikstrom. Betrug die Vergütung im Jahr 2004 noch 57 Cent pro Kilowattstunde (für eine Anlage von bis zu 10.000 Kilowattstunden im Jahr), so liegt diese Vergütung aktuell bei etwa 8 Cent. Wer große Solarflächen hatte, konnte damit also auch viel Geld verdienen. Der Betreiber musste dafür aber auch ordentlich investieren.

Die Einspeisevergütung galt übrigens für die gesamte Laufzeit: Wer im Jahr 2004 für eine Kilowattstunde 57 Cent erhalten hat, bekam im Laufe der Jahre immer die gleich hohe Summe. Je neuer die Anlage ist, desto niedriger fällt die Einspeisevergütung aus. Nach 20 Jahren Laufzeit gibt es mit dem neuen Gesetz keine Einspeisevergütung mehr. Es gelten nur wenige Ausnahmen. Das heißt für die Betreiber alter Anlagen, dass sie nur noch für den Eigenbedarf sinnvoll sind.

Außerdem sollten Betreiber von kleinen Anlagen verpflichtet werden, intelligente Messsysteme einzubauen. Hier regte sich in Bayern massiver Widerstand. Der Bundesrat forderte Wirtschaftsminister Altmaier im November auf, nachzubessern. Diese Verpflichtung bereits ab einem Kilowatt installierter Leistung sei nicht verhältnismäßig, monierte die Länderkammer. Jetzt wird diese Pflicht für kleine Anlagen von bis zu 7 Kilowatt Leistung entfallen.

Solaranlagen sind deutlich billiger geworden

Dass die Einspeisevergütung sinkt, hat auch mit der Preisentwicklung der Anlagen zu tun. Denn die Kosten für Solarstromanlagen auf Eigenheimen sind in den letzten Jahren enorm gesunken. Nach einer Berechnung des Fraunhofer-Instituts kostete im Jahr 2006 eine fertig installierte Solaranlage auf dem Dach fast 5.000 Euro für eine Strommenge von etwa 1.000 Kilowattstunden jährlich, im Jahr 2019 nur noch gut 1.000 Euro pro 1.000 Kilowattstunden. Gleichzeitig wurden die Anlagen immer effizienter, konnten also mehr Strom aus Sonne erzeugen.

Die Kritik der Solarenergie-Branche, eine Solaranlage "lohnt sich bei geringerer Förderung nicht mehr", ist also nur zum Teil gerechtfertigt. Schließlich sind die Anschaffungskosten weitaus niedriger als früher.

Hier der Link zur Berechnung des Fraunhofer-Instituts

EEG-Umlage sinkt – Ökoenergie soll sich selbst rechnen

Die EEG-Umlage ist der Preis, mit dem der Ausbau von Solar- und Windkraft finanziert wird. Letztlich muss diese Umlage jeder Verbraucher zahlen, ganz gleich, ob er viel Ökostrom nutzt oder nicht. Diese Umlage wird nach den Plänen von Wirtschaftsminister Altmaier nun gesenkt: von aktuell 6,756 Cent pro Kilowattstunde auf 6,5 Cent ab dem kommenden Jahr, ab 2022 sollen es noch 6 Cent sein. Diese Senkung für die Verbraucher ist allerdings nur möglich, weil die Bundesregierung ordentlich Geld aus dem Bundeshaushalt zuschießt.

"Mein Ziel ist es, dass die EEG-Umlage durch kluge und gute Reformen in Zukunft regelmäßig sinkt, bis sie am Ende nicht mehr notwendig ist." Wirtschaftsminister Peter Altmaier

Übersetzt heißt das, die Erneuerbaren Energien in Deutschland müssen sich selbst finanzieren und sollen endlich aus eigener Kraft wettbewerbsfähig sein.

Solaranlagen für Mieterstrom – Windräder für das Dorf

Angekurbelt werden soll einerseits der Ausbau der Windenergie an Land - stärker als bislang auch im windärmeren Süden der Republik. Als zusätzlichen Anreiz hat Wirtschaftsminister Altmaier ins Gesetz geschrieben, dass die Kommunen künftig am Windgeschäft privater Betreiber mitverdienen können. 0,2 Cent pro Kilowattstunde sollen die Betreiber an die Kommunen abgeben. Das soll auch die Akzeptanz von Windrädern in der Nähe von Wohngebieten erhöhen. Allerdings gilt in Bayern die sogenannte 10 H-Regelung. Ein Windrad in Bayern muss einen Mindestabstand vom Zehnfachen seiner Höhe zur nächsten Wohnbebauung einhalten. Ob die EEG-Novelle in Bayern zu mehr Windrändern an Dörfern führt, ist damit also mehr als fraglich.

Man muss nicht Hausbesitzer sein, um selbst erzeugten Solarstrom zu nutzen. Das Modell Mieterstrom soll dazu führen, dass auch auf Mehrfamilienhäusern und insbesondere Mietshäusern in der Stadt Solaranlagen installiert werden. Der Strom kann direkt an die Mieter weitergegeben werden, sie müssen darauf jedoch die EEG-Umlage zahlen. Bei einem Eigenverbrauch von bis zu 30 Megawattstunden fällt diese Abgabe nun weg. Mieterstrom unterliegt außerdem nicht der Gewerbesteuer.

Kann man Windräder hören – oder spüren?

Die Akzeptanz von Windkraftanlagen ist mitunter schlecht. Kritiker beklagen nicht nur die "Verspargelung" der Landschaft, sondern auch die Lärmbelästigung. Ein Windrad ist zwar nicht "laut" und vergleichbar etwa mit einer Autobahn in Wohnortnähe, Kritiker sprechen vielmehr von "unhörbarem Lärm", dem Infraschall. Bei Infraschall handelt es sich um Töne, die so tief sind, dass Menschen sie normalerweise nicht hören oder spüren. Das bayerische Landesamt für Umwelt hat mit eigenen Messungen herausgefunden, dass Windenergieanlagen die Wahrnehmbarkeitsschwelle des Menschen nicht erreichen. Das Amt geht daher nicht von einer gesundheitlichen Beeinträchtigung durch Windanlagen aus.

Hier zum Nachlesen die Stellungnahme des LfU.

Dennoch bleiben Kritiker dabei und sagen: Windräder können krank machen. Es liegt dazu bislang jedoch noch keine entsprechende Studie vor. Das merkte zuletzt auch das Umweltbundesamt an. Die Auswirkungen von Infraschall auf den Menschen bei Windkraftanlagen bedürften weiterer Untersuchungen, so das Amt.