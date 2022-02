EEG bis Pauschbetrag: Koalition beschließt Entlastungen

Es ist ein ziemlich umfangreiches Maßnahmenpaket - effektiv spüren werden es die meisten jedoch erst zur Mitte des Jahres oder 2022.

Der vor dem Hintergrund der Russland-Ukraine-Krise vielleicht wichtigste Punkt, der sich bereits in den vergangenen Tagen abzeichnete: Die bereits beschlossene Streichung der EEG-Umlage wird auf den 1. Juli 2022 vorgezogen, die Energieanbieter sollen die Ersparnis zeitnah an die Verbraucher weitergeben: "Die Koalition verbindet damit die Erwartung, dass die Stromanbieter die sich daraus ergebende Entlastung der Endverbraucher in Höhe von 3,723 ct/kWh in vollem Umfang weitergeben", steht im jetzt veröffentlichten Entlastungsbeschluss der Berliner Ampelkoalition.

Deutliche Entlastung für die Steuerzahler

Um Arbeitnehmer zu unterstützen, soll der Arbeitnehmerpauschbetrag bei der Einkommensteuer um 200 Euro auf 1.200 Euro erhöht werden - und zwar rückwirkend ab dem 1. Januar 2022. Das gilt auch für die Anhebung des Steuerfreibetrags, der von derzeit 9.984 Euro um 363 Euro auf 10.347 Euro steigen soll.

Die dritte Steuer-Maßnahme, die sich in vielen Geldbeuteln positiv bemerkbar machen wird: Die Fernpendlerpauschale (ab dem 21. Kilometer) wird nicht erst in zwei Jahren, sondern ebenfalls rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres auf 38 Cent angehoben. Darüber hinaus heißt es etwas vage, die Bundesregierung strebe eine Neuordnung der Pendlerpauschale an "die ökologisch-soziale Belange der Mobilität besser berücksichtigt".

Zudem sieht die Koalition weitere steuerliche Entlastungen für verschiedene Gruppen wie Unternehmen und Home-Office-Arbeitende vor. Für die Steuerklärung 2020 bis 2022 gelten verlängerte Abgabefristen.

Direktzahlungen für Finanzschwächere

Der im Koalitionsvertrag vereinbarte Sofortzuschlag für arme Kinder soll ab dem 1. Juli des laufenden Jahres gezahlt werden. Pro Monat werden demnach bis zur Einführung einer Kindergrundsicherung 20 Euro pro Monat gewährt werden. Dazu kommt für die Bezieher existenzsichernder Leistungen eine Einmalzahlung von 100 Euro, die als "Coronazuschuss" verbucht wird, und eine Heizkostenpauschale von 115 bis 175 Euro für Wohngeldbeziehende und Auszubildende.