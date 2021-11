Eckhart v. Hirschhausen: "Klimakrise größte Gesundheitsgefahr"

Eckhart von Hirschhausen ist nicht nur ein deutscher Mediziner, Kabarettist und Schriftsteller, er engagiert sich auch für den Klimaschutz. BR24 hat im Interview der Woche mit ihm gesprochen.

Wir zerstören unser Zuhause

BR24: Viele kennen Sie als den lustigen Arzt im Fernsehen. Nun kämpfen Sie ganz ernsthaft für mehr Klimaschutz. Wie kam es dazu?

Hirschhausen: Die Klimakrise ist mit Abstand die größte Gesundheitsgefahr im 21. Jahrhundert. Und auf eine kuriose Art und Weise schauen wir da alle weg! Es geht um Hitze und Dürre. Es geht um neue Infektionskrankheiten und Allergien. Aber ich bin ganz ehrlich! Auch ich brauchte eine Inspiration, um dieses Thema so deutlich vor mir zu sehen. Jane Goodall, die berühmte Schimpansenforscherin, traf ich für ein Interview. Und sie sagte: ‚Wie kann das sein, dass wir Menschen immer betonen, dass wir die intelligenteste Art auf dem Planeten sind? Und wir zerstören unser eigenes Zuhause.‘ Und da habe ich erst mal geschluckt. Da wurde mir klar, dass das die zentrale Frage ist, der wir uns alle früher und später stellen müssen. Und meine Antwort ist das, was ich heute tue.

Hirschhausen: Wir sind biologische Wesen und vertragen nicht so viel Hitze

BR24: Sie sind Arzt. Was haben Erderwärmung und Extremwetterereignisse mit Gesundheit und Medizin zu tun?

Hirschhausen: Wir sind biologische Wesen, und wir haben uns lange in der Illusion gesuhlt, wir könnten uns da schon irgendwie rauskaufen. Viele sind auch der Meinung, dass uns das alles nichts angeht. Aber das ist Bullshit! Wer hatte jemals einen wirklich klugen Gedanken bei 35 Grad im Schatten? Das Körperteil, das am wenigsten Hitze verträgt, ist unser Gehirn.

BR24: Ganz zu schweigen von den gesundheitlichen Folgen …

Hirschhausen: Lange bevor wir mit Hitzschlag zusammenbrechen, reduziert sich klammheimlich unsere geistige Leistung, unser Wohlbefinden und unsere seelische Gesundheit. Bei jedem Rechner wissen wir, der Zentralspeicher geht in die Knie, wenn er nicht gekühlt wird. Das ist bei unserem Zentralrechner da oben genau das gleiche. Und lange bevor wir eben einen Hitzschlag bekommen und herunterfahren, reduziert das unsere Leistung.

Hitzejahr 2018 forderte 20.000 Tote in Deutschland

BR24: Was sind die Folgen?

Hirschhauen: Weil wir also nicht mehr klar denken können, werden psychische Erkrankungen wahrscheinlicher und es kommt vermehrt zu Unfällen. Wir Ärzte können bei Fieber die Körpertemperatur zwar senken. Aber wir können keine Außentemperatur senken. Und die Folgen sind heftig: Im Hitzejahr 2018 sind allein in Deutschland 20.000 Menschen gestorben.

BR24: Das sind bekannte Zahlen …

Hirschhausen: Da frage ich mich: Warum ist das keine nationale Notlage? In Frankreich hat jede Kommune Hitzeschutzpläne.

Hirschhausen: Ohne Zerstörung der Natur hätten wir kein Corona

BR24: Was ist mit Krankheiten?

Hirschhausen: Die Klimakrise ist auch eine Gesundheitskrise. Und ohne die Zerstörung von Lebensräumen, Artensterben und den Wildtierhandel hätten wir auch kein Corona. Wir sind viel verletzlicher als wir gedacht haben. Naturschutz und Artenschutz sind eben auch Gesundheitsschutz.

BR24: Vor kurzem haben sie einen Brief an die Ampelkoalitionäre, also SPD, Grüne und FDP geschrieben. Darin appellieren sie, einen mutigen und konsequenten Klimaschutz in Deutschland umzusetzen. Wie könnte der genau aussehen?

Hirschhausen: Wir haben im Wahlkampf eine völlige Verdrehung der Themen erlebt. Wir haben vor allen Dingen alles, was mit Umwelt und Klima zu tun hatte, immer unter Kostenpunkten gesehen. Was kostet dann der Liter Benzin? Weil man angeblich das dem einfachen Wähler am besten vermitteln kann. Dabei ist die Frage falsch gestellt die Frage, die wirklich wichtig ist, was kostet es uns, nichts zu tun?

"Das teuerste wäre es jetzt, nichts zu tun"

BR24: Jetzt in Klimaschutz zu investieren, bewahrt uns vor Kosten in der Zukunft?

Hirschhausen: Was werden uns die nächsten Generationen, die Kinder und Enkel weniger verzeihen? Gestiegene Spritpreise oder gestiegene Meeresspiegel, die man mit keinem Geld der Welt mehr korrigieren kann? Deshalb heißt meine Kampagne: "Das teuerste, was wir jetzt tun können, ist nichts."

BR24: Was heißt das?

Hirschhausen: Ich beziehe ich mich auf Studien, die zeigen: Die Kosten des Nichtstuns sind enorm viel teurer als das, was wir jetzt investieren müssen. Das sind Investitionen in Lebensbedingungen, die für uns Menschen wichtig sind.

Hirschhausen: Klima-Diskussion ist ungerecht

BR24: Ganz konkret: Was wünschen Sie sich von der neuen Koalition?

Hirschhausen: Ich war in Glasgow beim Weltklimagipfel. Dort habe ich eine Idee davon bekommen, wie ungerecht die Klima-Diskussion ist. Denn wir in den reichen Staaten haben angefangen, fossile Energie in die Luft zu ballern, als wäre die Atmosphäre eine Dunstabzugshaube. Aber genau darunter leiden die Menschen im globalen Süden. Da sind jetzt schon Dürren, da hungern heute mehr Menschen als noch vor wenigen Jahren. Wir machen gerade echt massive Rückschritte in der Menschheitsentwicklung, und deswegen ist es auch ein Gerechtigkeitsthema.

BR24: Es geht also um Geld - um den besonders von der Klimakrise betroffenen Ländern zu helfen?

Hirschhausen: Genau. Und da reden wir über Peanuts. Wir reden über Summen, für die wir uns schämen müssen, wenn wir die nicht zusammenkriegen.

BR24: Sind Verbote und Einschränkungen unausweichlich – etwa ein Verbot von Kurzstreckenflügen oder ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen?

Hirschhausen: Ich mache mal ein Beispiel: Wir sind jetzt hier in Bayern, ich bin Berliner. Es gibt einen ICE, der von Berlin Hauptbahnhof nach München Hauptbahnhof fährt in vier Stunden. Der Flughafen Berlin hat neulich, weil sie mit der Abfertigung irgendwie nicht klarkamen, den Fluggästen empfohlen, vier Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein! Das kann sich doch kein Komiker ausdenken! In der Zeit bin ich schon am Münchner Hauptbahnhof. Und dann muss ich auch nicht mehr über Kurzstreckenflüge und Verbote reden.

Fehlanreize beheben statt Verbote aussprechen

BR24: Das klingt zu einfach, um wahr zu sein…

Hirschhausen: Es muss der einfache, der günstige und der sozial akzeptierte Weg sein. Das heißt, es braucht eine Bahn, die pünktlich kommt. Die Züge brauchen Platz, dass man da auch in Ruhe arbeiten kann. Und die Preise müssen so sein, dass Zugfahren immer günstiger ist als fliegen. Dann wird kein Mensch mehr sich ernsthaft überlegen, zwischen Berlin und München hin- und herzufliegen.

BR24: Sind Sie für Verbote beim Klimaschutz?

Hirschhausen: Ich bin nicht für Verbote. Ich bin dafür, die Fehlanreize zu beheben, die es in diesem System gibt und für die wir Milliarden-Steuergelder völlig unnötig in die falsche Richtung ausgeben, Beispiel: Kerosin stark besteuern und die Bahn günstiger zu machen. Die Leute würden sich automatisch sinnvoller verhalten. Die großen Hebel liegen bei der Politik.

BR24: Vielen Dank für das Gespräch.