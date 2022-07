> Ebay Kleinanzeigen streicht "Ebay" aus Firmennamen

Ebay Kleinanzeigen streicht "Ebay" aus Firmennamen

Die Online-Plattform Ebay Kleinanzeigen wird bald nicht mehr so heißen. Weil das Schnäppchenportal an ein norwegisches Unternehmen verkauft wurde, soll der Name auf Kleinanzeigen.de geändert werden. Außerdem gibt es bald eine neue Funktion.