"Earth Hour" für den Klimaschutz: Wenn das Licht ausgeht

Am Münchner Fußballstadion war es um 20.30 Uhr so weit: Eine Stunde Dunkelheit für den Klimaschutz. Zur gleichen Zeit in Nürnberg: Dort wurden Sehenswürdigkeiten wie die Kaiserburg, das Opernhaus und die Lorenzkirche 60 Minuten nicht angestrahlt.

"Earth Hour" auch an anderen Orten in Bayern: Etwa am Schloss Neuschwanstein bei Füssen, am Regensburger Dom oder am Rathaus in Passau wurde das Licht ausgemacht.

Veranstalter wollen mehr Aufmerksamkeit für Klimawandel

Auch Privatpersonen konnten bei der weltweiten Aktion des "World Wide Fund For Nature" (WWF) mitwirken, um ein Zeichen für Klima- und Umweltschutz zu setzen. Seit 2007 gibt es die "Earth Hour" einmal im Jahr. So soll aufmerksam gemacht werden auf die Folgen des Klimawandels und der Umweltzerstörung.

Auch Coronavirus in diesem Jahr ein Thema

In diesem Jahr wollten die Organisatoren der "Earth Hour" auf den Zusammenhang zwischen der Zerstörung der Natur und dem zunehmenden Auftreten von Krankheiten hinweisen, die vom Tier auf den Menschen übergehen - darunter vermutlich auch die vom Coronavirus ausgelöste Covid-19-Erkrankung.

Bei der "Earth Hour" dabei: über 570 deutsche Orte

Allein in Deutschland wollten sich über 570 Orte an der "Earth Hour" beteiligen. Der WWF forderte diesmal alle privaten Teilnehmer auf, die Aktion per Foto oder Video zu dokumentieren und diese mit den Hashtags #LICHTAUS und #EARTHHOUR in den Online-Netzwerken zu veröffentlichen. Die Aktion solle rechtzeitig vor der Bundestagswahl verdeutlichen: "Am Klimaschutz kommt keine Partei vorbei."

WWF fordert von Politik und Wirtschaft mehr Einsatz für den Klimaschutz

"Licht aus" hieß es auch am Kreml in Moskau oder am Pariser Eiffelturm. Den Anfang machte aber der Asien-Pazifik-Raum: Was im australischen Sydney als lokales Ereignis an der Hafenbrücke begann, ist inzwischen zu einer weltweiten Aktion geworden. Vor allem Städte beteiligen sich, die mit ihrem Verkehr und der Industrie als Hauptverursacher des Klimawandels gelten. Eine Stunde Licht ausschalten dürfte allerdings kaum Energie einsparen.

Um eine große CO2-Ersparnis geht es den Naturschützern heute auch nicht, heißt es beim WWF. Vielmehr gehe es darum, gemeinsam ein Zeichen zu setzen und deutlich zu machen, dass sich Politik und Wirtschaft mehr für den Klimaschutz einsetzen sollten.