E-Vignette: Spontankauf kann teuer werden

Marion Uschold aus München war auf dem Weg in den Urlaub, als ihr einfiel, dass sie für die Durchreise durch Österreich eine Autobahn-Vignette braucht. Die wollte sie schnell online kaufen, übers Handy, als elektronische Vignette.

Rund zehn Euro draufgezahlt

Der Onlinekauf klappte auch. Aber als sie an der nächsten Tankstelle den Kauf kontrollierte, stellte sie fest: Sie hatte rund 20 Euro bezahlt, etwa doppelt so viel wie das Pickerl offiziell kostet. Den Aufschlag hatte der private Anbieter verlangt, der bei der Google-Suche ganz oben angezeigt worden war.

Preisvergleich lohnt sich

Das Problem gibt es in fast allen Ländern, in denen Autobahn-Vignetten verkauft werden – Österreich, Tschechien, Slowakei, Slowenien, Ungarn, Rumänien und Bulgarien. Marion-Maxi Hartung vom Autoclub ADAC rät deshalb, sich vor der Fahrt zu informieren, wie viel die entsprechenden Vignetten kosten – oder die Vignetten nur über die offiziellen Seiten oder die Automobilclubs zu kaufen. Was die offizielle Seite ist, ist allerdings in Ländern wie Slowenien oder Tschechien gar nicht so einfach zu erkennen.

Zweiter Fallstrick: Die Gültigkeit

Es gibt noch ein zweites, gravierenderes Problem: Private Pickerl-Verkäufer locken oft damit, dass ihre Produkte ab sofort gültig sind. In Österreich verkauft die Autobahngesellschaft ASFINAG online Vignetten, die erst 18 Tage nach Kaufdatum gültig sein dürfen. Offizielle Begründung: der Konsumentenschutz. Die ASFINAG ist der Meinung, dass bei einem Onlinekauf dieselben Regeln gelten wie bei anderen Waren, die übers Internet verkauft werden – also hat der Kunde ein 14-tägiges Rückgaberecht, plus vier Tage für den Postweg eines eventuellen Rückgabeschreibens – macht 18 Tage.

In anderen Ländern wird das durchaus anders gesehen, dort gelten die digitalen Autobahnpickerl sofort, wenn der Kunde will. Wer eine E-Vignette für Österreich will, die ab sofort gilt, der muss, wie bisher, zu den offiziellen Verkaufsstellen – also etwa an eine Tankstelle. Für die gelten die Regeln des Onlineverkaufs nämlich logischerweise nicht.

Trotzdem: Die E-Vignette wird immer beliebter

Bei der ASFINAG, der österreichischen Autobahngesellschaft, kennt man das Problem: Nicht lizensierte Vertreiber kassieren bei der Vignette ab. An den offiziellen Verkaufsstellen – das sind in Deutschland zum Beispiel Raststätten, bestimmte Tankstellen und Automobilclubs – sind die Preise festgelegt. Grundsätzlich aber wird die E-Vignette seit ihrer Einführung 2017 immer beliebter: Von den 4,1 Millionen verkauften Pickerln für Österreich im vergangenen Jahr waren rund zwei Drittel – 2,5 Millionen – E-Vignetten.

So funktioniert die E-Vignette

Bei der elektronischen Vignette wird das Kennzeichen des Wagens registriert, das Kleben (und anschließende mühsame Wegkratzen) des Pickerls erübrigt sich. Kontrolliert wird die Vignettenpflicht ebenfalls elektronisch über Kameras, die das Kennzeichen registrieren. Auch die Schweiz will das System im kommenden Jahr einführen.