E-Tretroller-Anbieter Tier verzeichnet eine Million Fahrten

Eine Million Fahrten hat der Mobilitätsanbieter Tier Mobility seit dem Start seines Verleihs von E-Scootern in Deutschland vor einem Monat nach eigenen Angaben verzeichnet. Europaweit sei inzwischen der "Meilenstein" von fünf Millionen Fahrten erreicht, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

E-Tretroller: Zulassung erst vor wenigen Wochen

Tier bietet seine E-Scooter hierzulande seit dem 22. Juni in acht Städten, darunter in München, Berlin, Bonn und Düsseldorf an. Die E-Tretroller sind erst seit wenigen Wochen unter bestimmten Auflagen im Straßenverkehr und auf Radwegen zugelassen. Seither haben zahlreiche Anbieter ihre E-Roller in den Städten zum Ausleihen für meist kurze Strecken verteilt.

Verkehrsbehinderungen und Unfälle durch E-Tretroller

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte die Zulassung für die Gefährte auch gegen kritische Stimmen auf den Weg gebracht. Für eine Zulassung dürfen die Tretroller jedoch nicht schneller als 20 Kilometer pro Stunde fahren und müssen eine Lenk- und Haltestange haben. Vorgeschrieben sind auch zwei Bremsen, Licht und eine Klingel. Fahren dürfen sie nur auf Radwegen und auf der Straße. Dennoch gab es zuletzt vermehrt Klagen über Verkehrsbehinderungen und Meldungen über Unfälle.