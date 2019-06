Während E-Scooter in Deutschland erst ab Samstag (15.6.19) zugelassen sind, sammeln Prag, Paris und Brüssel schon länger Erfahrungen mit den E-Tretrollern.

In Paris gibt es zahlreiche Unfälle mit E-Scootern

Seit einem Jahr gibt es E-Tretroller in Paris. Sie bevölkern die Straßen und verbotener Weise auch die Gehwege. Die anfängliche Euphorie hat sich gelegt. Schätzungen zufolge werden allein in der französischen Hauptstadt 20.000 Leih-Scooter angeboten. Tendenz steigend. Die Hoffnung, dass sie Paris vor dem Verkehrsinfarkt retten könnten, hat sich nicht erfüllt. Das zeigt eine aktuelle Studie. Dafür wächst bei vielen Parisern der Frust. An das Gehweg-Verbot hält sich fast niemand und die geparkten Gefährte stehen überall im Weg. Besorgt ist man wegen der zahlreichen Unfälle, bei denen es zu Beginn der Woche erstmals auch einen Toten gab. Die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, hat die Reißleine gezogen und neue Vorschriften erlassen. Zum Beispiel dürfen die Scooter ab jetzt nicht mehr in Parks fahren. Außerdem wird überlegt, die Höchstgeschwindigkeit in Fußgängerzonen auf 8 Stundenkilometer zu reduzieren.

Sandra Biegger, Paris

