E-Scooter: Das sind die Erfahrungen aus Brüssel

Während E-Scooter in Deutschland erst ab Samstag (15.6.19) zugelassen sind, sammeln Prag, Paris und Brüssel schon länger Erfahrungen mit den E-Tretrollern.

In Brüssel soll es bald eigene Parkzonen für E-Scooter geben

In Belgien fahren die E-Tretroller schon lange. Sie sind eine beliebte Alternative zum Dauerstau und so begehrt, dass Brüssel bald Parkverbotszonen für E-Scooter einrichten will. Aber die Politik unterstützt die Gefährte ansonsten ohne Vorbehalte: Die Höchstgeschwindigkeit wurde am 1. Juni sogar deutlich heraufgesetzt. Seitdem dürfen die Roller bis zu 25 Stundenkilometer fahren. Im Moment gibt es 4.000 Miet-Roller - und wenn es nach der Stadtverwaltung geht, sollen die E-Roller bald dem Auto den Rang ablaufen.

Nach 20 Uhr gibt es mehr Unfälle mit E-Tretrollern

Die meisten Unfälle mit E-Tretrollern passieren in Brüssel nach 20 Uhr und sonntags, wenn weniger Autos unterwegs sind. Dann wird zu schnell gefahren, sagt ein Verkehrsexperte. Deshalb setzen viele Fahrer auf gute Bremsen, eine Warnweste und einen Helm mit rotem Rücklicht.

Andreas Meyer-Feist, Brüssel

