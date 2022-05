Assange-Auslieferung: Däubler-Gmelin appelliert an Regierung

Die frühere Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin (SPD) kämpft seit Jahren für die Freilassung von WikiLeaks-Gründer Julian Assange. Im Interview mit der radioWelt auf Bayern 2 bemängelte sie, dass sich Außenministerin Annalena Baerbock früher auch für Assange eingesetzt haben. Nun jedoch schweige Baerbock darüber.

Ein Gericht in London hatte im April formell die Auslieferung an die USA genehmigt. Die endgültige Entscheidung darüber liegt allerdings nach wie vor bei der britischen Innenministerin Priti Patel. Assanges Anwälte hatten nun vier Wochen Zeit, Einwände bei der Regierung vorzulegen.

Däubler-Gmelin: "Dröhnendes Schweigen" in der Bundesregierung

Däubler-Gmelin appellierte deshalb im Interview an die Bundesregierung: "Man kann nicht nur einseitig, wenn es ins politische Konzept passt, Kriegsverbrechen aufdecken und kritisieren, sondern das muss man dann auch tun, wenn's schmerzt."

Auf die Frage, warum sich ihre Partei, die SPD, weder in der Großen Koalition noch in der derzeitigen Ampel-Koalition für ein Asyl von Julian Assange eingesetzt hat, sagte Däubler-Gmelin, sie schließe sich dieser Rüge vollständig an. Sie wisse nicht, warum die SPD nichts tut und fordere ihre Partei dazu auf. Sie sei aber "sehr skeptisch", dass das etwas nütze.

Auslieferung hätte Auswirkung auf Journalismus und Demokratie

Däubler-Gmelin rechnet damit, dass Julian Assange an die USA ausgeliefert werden wird. "Und genau das ist so schlimm, Das betrifft ja nicht nur allein diesen Menschen, der ja schon so lange in Einzelhaft sitzt, [...] sondern es betrifft natürlich auch investigative Journalisten und Verlage und Redaktionen, die dann sehen, was kann denn alles passieren, wenn ich jetzt auf der falschen Seite - in Anführungszeichen - stehe und Verbrechen, die recherchiert worden sind, bekannt mache." Es gehe dabei um Whistleblower, um Journalisten und um unsere ganze Demokratie, betonte die frühere SPD-Politikerin.