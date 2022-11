Dutzende Tote bei schwerem Erdbeben in Indonesien

Bei einem Erdbeben in Indonesien sind mindestens 46 Menschen ums Leben gekommen. Rund 700 weitere seien verletzt worden, teilte die Katastrophenschutzbehörde des Landes mit. Viele seien bei Hauseinstürzen verletzt worden, sagte der Chef der Behörde, Suharyanto. Dutzende Gebäude wurden den Angaben zufolge beschädigt, darunter auch ein islamisches Internat und ein Krankenhaus. Rund um die Stadt Cianjur gab es auch mehrere Erdrutsche. Eine Tsunami-Warnung wurde nicht ausgegeben.

Beben der Stärke 5,6

Das Landbeben hatte nach Angaben der indonesischen Behörde für Geophysik und Meteorologie eine Stärke von 5,6. Das Epizentrum lag in Cianjur in einer Tiefe von rund zehn Kilometern. Der Erdstoß war selbst in der 75 Kilometer entfernten Hauptstadt Jakarta noch zu spüren. Hochhäuser schwankten, jedoch wurden in der Stadt zunächst keine schwereren Schäden gemeldet. Binnen zwei Stunden wurden 25 Nachbeben gemessen.

Pazifischen Feuerring lässt Erde häufig beben

Der Inselstaat Indonesien liegt auf dem Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Dort kommt es häufig zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen. Im Februar waren bei einem Beben der Stärke 6,2 auf der Insel Sumatra fast 20 Menschen gestorben, mehr als 400 wurden verletzt.

