Dutzende Migranten während Fährfahrt aus Kühllaster gerettet

Wenige Wochen nach dem Fund von 39 Leichen in einem Kühllaster in Großbritannien sind am Dienstagabend erneut Migranten in einem Kühlcontainer entdeckt worden - weil die 25 Menschen auf sich aufmerksam machten. Sie hätten ein Loch in den Auflieger geschlagen und konnten deshalb gerettet werden, hieß es.

Nach Angaben der Reederei DFDS hatte die Gruppe versucht, versteckt in dem gekühlten LKW mit der Fähre von den Niederlanden aus nach Großbritannien zu gelangen. Das Schiff sei auf dem Weg von Vlaardingen bei Rotterdam ins englische Felixstowe gewesen, dann aber nach gut 90 Minuten Fahrtzeit umgedreht.

Wegen Unterkühlung ins Krankenhaus

Spürhunde suchten nach der Rückkehr an Bord nach weiteren Personen. Die Migranten wurden bei ihrer Ankunft zurück in den Niederlanden von Sicherheits- und Rettungskräften in Empfang genommen. Weil sie unterkühlt waren, kamen zwei von ihnen nach Polizeiangaben anschließend ins Krankenhaus. Die übrigen 23 wurden auf der Polizeiwache von Ärzten untersucht.

Wie die Polizei am Morgen mitteilte, stammen die meisten von ihnen vermutlich aus Kuweit und dem Irak. Der Lkw wurde beschlagnahmt, der rumänischstämmige Fahrer festgenommen. Noch ist allerdings unklar, ob er von den blinden Passagieren wusste.