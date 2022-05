Duterte bricht mit Putin: "Ich töte Kriminelle, keine Kinder"

In einer Sitzung, die live im Fernsehen übertragen wurde, hat der philippinische Präsident Rodrigo Duterte Kremlchef Wladimir Putin massiv angegriffen. Sie beide gälten zwar als Killer, erklärte Duterte bei der Sitzung mit Regierungsmitgliedern, aber: "Ich töte Kriminelle, ich töte keine Kinder und Älteren." Über Putin sagte Duterte zudem: "Wir sind in zwei verschiedenen Welten."

Den seit drei Monaten andauernden Krieg Russlands in der Ukraine machte er in dem am Dienstag im Fernsehen übertragenen Kabinettstreffen auch für den weltweiten Anstieg der Ölpreise verantwortlich, der vielen Ländern zusetzt, darunter den Philippinen.

Philippinischer Präsident war ein Freund Putins

Dutertes Rüge war bemerkenswert, hat er den russischen Präsidenten doch öffentlich als ein Idol und einen Freund bezeichnet. Er betonte auch, er wolle seine Worte nicht als persönliche Verurteilung Putins verstanden wissen. Zugleich widersprach der philippinische Staatschef dessen Darstellung, dass es sich bei der Invasion in die Ukraine um eine "militärische Spezialoperation" handele. Tatsächlich führe Russland einen "entfesselten Krieg gegen eine souveräne Nation", sagte Duterte.

Duterte führte Anti-Drogen-Krieg im eigenen Land

Dutertes turbulente Amtszeit endet am 30. Juni. International wurde er für seine brutale Anti-Drogen-Politik kritisiert, durch die mehr als 6.000 zumeist mutmaßliche Kleinkriminelle von Sicherheitskräften getötet wurden. Menschenrechtsgruppen gehen von einer weitaus höheren Totenzahl aus. Unschuldige, darunter Kinder, seien im Rahmen von Dutertes Anti-Drogen-Krieg umgekommen, den der scheidende Staatschef nach eigenen Angaben bis zu seinem letzten Tag im Amt weiterführen möchte.