Razzia wegen Mordplänen gegen Sachsen-MP Kretschmer bei Telegram

Gruppe in Besitz von Waffen?

Äußerungen einzelner Mitglieder der Telegram-Gruppe, in der über die Mordpläne kommuniziert wurde, legten den Verdacht nahe, dass sie im Besitz von scharfen Waffen und Armbrüsten sein könnten, so die Polizei.

Das ZDF-Magazin "Frontal" hatte am 7. Dezember über radikale Gegner von Corona-Impfungen berichtet, die in einer Chat-Gruppe mit dem Namen "Dresden Offlinevernetzung" im Messengerdienst Mordpläne besprochen haben sollen. Einige Teilnehmer der Gruppe tauschen sich den ZDF-Recherchen zufolge nicht nur im Chat aus, sondern trafen sich auch in Dresdner Parks. Ein Gruppenmitglied soll in einer Audionachricht behauptet haben, er habe sich bewaffnet und Munition parat. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden und das LKA Sachsen hatten danach Ermittlungen aufgenommen.

Kretschmer forderte härteres Vorgehen gegen Telegram

Kretschmer hatte erst vor kurzem ein härteres Vorgehen gegen Telegram gefordert. "Die Plattformbetreiber haben eine Verantwortung, der sie nicht gerecht werden", sagte Kretschmer der "Welt" in einem am vergangenen Donnerstag online veröffentlichen Interview.

Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz müsse angewandt oder erweitert werden. "Telegram wird von den Feinden der Demokratie und anderen Kriminellen mit großer Begeisterung genutzt. Das darf und wird der Staat sich nicht gefallen lassen", sagte der CDU-Politiker. Auch andere Politiker hatten zuletzt ein härteres Vorgehen gegen Telegram gefordert.