Durchsuchungen wegen Hasspostings im Netz auch in Bayern

Im Kampf gegen Hasspostings im Internet haben Ermittler Wohnungen von 23 Verdächtigen in ganz Bayern durchsucht. Es seien unter anderem Handys und Computer sichergestellt worden, sagte ein Sprecher des Bayerischen Landeskriminalamts. Durchsuchungen gab es in allen sieben Regierungsbezirken des Freistaats. Schwerpunkt der Aktion war in Oberbayern, wo Objekte von elf Verdächtigen durchsucht wurden. In Ober- und Unterfranken gab es Aktionen bei drei Beschuldigten, in Schwaben und der Oberpfalz jeweils zwei, in Niederbayern und Mittelfranken jeweils eine.

Bundesweite Aktion

Die Einsätze fanden demnach im Rahmen einer bundesweiten Aktion mit insgesamt 90 polizeilichen Maßnahmen statt. Das Bundeskriminalamt (BKA) als Zentralstelle der deutschen Polizei koordiniert diese Maßnahmen.