Durchbruch bei Klimapaket: CO2-Preis mehr als verdoppelt

Im Streit um das Klimapaket haben sich Bund und Länder in der Nacht darauf verständigt, den CO2-Preis deutlich zu erhöhen. Bisher war ein Einstiegspreis von zehn Euro ab 2021 pro Tonne geplant, jetzt sind 25 Euro vorgesehen. Danach wird er schrittweise bis 2025 auf 55 Euro steigen. Die Erhöhung war eine zentrale Forderung der Grünen, die in mehreren Länderparlamenten mitregieren. Es sei ein wichtiger "Zwischenschritt", so Robert Habeck, Bundesvorsitzender der Grünen. Allerdings habe man noch ehrgeizigere Pläne gehabt, wie er weiter mitteilte.

"Natürlich wäre viel, viel mehr nötig, aber wir sitzen nicht in der Bundesregierung. Weil beim Klimaschutz jedes Jahr und jede Tonne CO2 zählen, sehen wir es als unsere Verantwortung, aus Opposition und den Landesregierungen heraus für jedes bisschen Bewegung nach vorn zu kämpfen." Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende der Grünen

Durch die Erhöhung des CO2-Preises und somit indirekt von fossilen Heiz- und Kraftstoffen, soll ein Anreiz geschaffen werden, damit Bürger und Industrie klimafreundliche Technologien kaufen und entwickeln.

"Knoten durchschlagen"

Hintergrund war, dass der Bundesrat die Steuergesetze zum Klimapaket der Bundesregierung kritisierte und deshalb den Vermittlungsausschuss angerufen hatte. Seitdem hatten Bund und Länder nach einem Kompromiss gesucht. Entsprechend lange hatten die Verhandlungen gedauert - doch um 1:30 Uhr in der Nacht zum Montag soll "der Knoten durchschlagen worden sein", heißt es aus Verhandlungskreisen. Das gesamte Klimapaket könne nun an diesem Freitag verabschiedet werden.

"Der angepeilte Preispfad könnte den Ausstoß von Treibhausgasen tatsächlich absehbar verringern." Klimaforscher Ottmar Edenhofer, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung

An den Verhandlungen nahmen unter anderem die Ministerpräsidenten Manuela Schwesig (SPD, Mecklenburg-Vorpommern), Stephan Weil (SPD, Niedersachsen), Volker Bouffier (CDU, Hessen), Markus Söder (CSU, Bayern), Armin Laschet (CDU, NRW) sowie Winfried Kretschmann (Grüne, Baden-Württemberg) teil. Zudem waren demnach Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), Kanzleramtschef Helge Braun (CDU), CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und für die Grünen Fraktionschef Anton Hofreiter beteiligt.

"Die drohende Klima-Blockade ist abgewendet. Jetzt kann der Klimaschutz in Deutschland durchstarten." CSU-Chef Markus Söder