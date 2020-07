Durchbruch bei EU-Sondergipfel: "Mission Impossible" geglückt

36 Stunden sind vergangen, seit sich Ratspräsident Charles Michel eindringlich an die Mitglieder des Europäischen Rates wandte: Dieser Gipfel müsse ein Erfolg werden, die Welt solle sehen, dass Europa dieser "Mission Impossible" gewachsen sei. Nun also weißer Rauch über dem Brüsseler Ratsgebäude. Am frühen Dienstagmorgen einigten sich die Staats- und Regierungschefs auf einen abschließenden Vorschlag. Das erfolgreiche Ende des zweitlängsten EU-Gipfels aller Zeiten verkündete Ratspräsident Michel persönlich via Twitter.