Knappes Votum: Britisches Parlament lehnt No-Deal-Brexit ab

Mit knapper Mehrheit sprachen sich die Parlamentarier im Unterhaus dagegen aus, dass Großbritannien die EU ohne Vertrag verlässt. 308 Abgeordnete stimmten für ein solches Szenario, 312 dagegen.

Der Austrittsvertrag, den die britische Premierministerin May mit der EU ausgehandelt hat, gefällt den Abgeordneten allerdings auch nicht. Sie lehnten ihn gestern mit 391 zu 242 Stimmen deutlich ab.

Nun soll das Parlament morgen zum dritten Mal in dieser Woche abstimmen. Dann geht es darum, ob May bei der EU um eine Verschiebung des Austritts bitten soll. Statt wie bisher geplant bis zum 29. März könnte Großbritannien dann voraussichtlich bis maximal 2. Juli in der EU bleiben.

Vor allem der Backstop bleibt umstritten

Knackpunkt am Abkommen zwischen London und Brüssel ist für viele Brexit-Befürworter im britischen Parlament der sogenannte Backstop. Er soll verhindern, dass zwischen dem britischen Nordirland und der Republik Irland, die in der EU bleibt, eine harte Grenze entsteht. Deshalb ist vorgesehen, dass Großbritannien auch nach dem Brexit in einer Zollunion mit der EU bleibt, bis eine dauerhafte Lösung gefunden ist. Kritiker befürchten, dass London damit langfristig an die europäische Staatengemeinschaft gebunden ist und keine eigenen Handelsabkommen mit anderen Ländern abschließen kann.

Alle Beteuerungen der britischen Premierministerin May und des EU-Kommissionspräsidenten Juncker, dass der Backstop nur eine vorübergehende Lösung sein soll, haben den Skeptikern bisher nicht gereicht. Sie fordern weitere Zugeständnisse von Brüssel.

Vertreter der EU reagieren zunehmend genervt auf das britische Verhalten. Brexit-Chefunterhändler Barnier hatte schon nach der gestrigen Abstimmung Nachverhandlungen stark infrage gestellt. Er frage sich, wozu: Die Verhandlungen seien abgeschlossen und ein Vertrag liege vor.

Er betonte, das No-Deal-Risiko sei noch nie so hoch gewesen wie jetzt. Trotzdem zeigte sich die EU weiter offen für eventuelle Klarstellungen in dem Vertragswerk.

London und Brüssel bereiten sich auf den Notfall vor

Vorsorglich legten beide Seiten vor der heutigen Entscheidung im Unterhaus bereits Notfallpläne für den Fall eines ungeregelten EU-Austritts Großbritanniens vor. Die EU will dabei im Wesentlichen am bisherigen Vorgehen festhalten. Ein Kommissionssprecher erklärte, man werde bei einem Brexit ohne Vertrag die üblichen Regeln für Drittländer auf alle Importe aus Großbritannien anwenden.

London kündigte dagegen an, bei einem Ausscheiden ohne Abkommen vorübergehend auf einen Großteil seiner Importe keine Zölle zu erheben, damit es kein Chaos an den Grenzen gibt und dramatische Preiserhöhungen für Verbraucher und Unternehmen vermieden werden. So will die britische Regierung zum Beispiel politisch heikle Kontrollen an der Grenze zwischen Nordirland und Irland verhindern, indem auf Waren aus der EU erst einmal überhaupt keine Zölle erhoben werden, solange sie für Nordirland bestimmt sind. Sollten sie über Nordirland in andere Regionen des Vereinigten Königreichs gebracht werden, würden Abgaben anfallen.

In Brüssel sorgten die Ankündigungen für Verwunderung. Der Kommissionssprecher erklärte, man werde die Pläne genau anschauen. Die unterschiedliche Behandlung der Waren wecke aber Bedenken.