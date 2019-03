Britisches Parlament lehnt Brexit-Vertrag erneut ab

Die Abgeordneten im britischen Unterhaus haben auch die nachgebesserte Version des Brexit-Abkommens zwischen ihrer Regierung und der EU abgelehnt. 391 Abgeordnete stimmten dagegen, 242 dafür. Es ist - wie schon bei der ersten Abstimmung über den Vertrag im Januar - eine krachende Niederlage für Premierministerin Theresa May.

Streitpunkt bis zuletzt: die Backstop-Lösung

In den vergangenen Tagen hatten sich die britische Regierung und die EU noch einmal um eine Einigung bemüht. Streitpunkt war bis zuletzt die sogenannte Backstop-Lösung. Sie ist eine Art Sicherheitsnetz für die irische Insel, denn nach dem Brexit entsteht zwischen Nordirland und Irland eine EU-Außengrenze. Um strenge Kontrollen in der historisch sensiblen Region zu vermeiden, soll es den Backstop geben. Er besagt, dass Großbritannien in Zollunion mit der Europäischen Union bleibt, wenn in der Übergangszeit nach dem Brexit kein neues Handelsabkommen geschlossen wird.

Die Kritiker des Abkommens befürchten, dass Großbritannien dauerhaft in einer Zollunion mit der EU festhängt und keine eigenen Handelsabkommen mit anderen Ländern schließen kann, weil langfristig keine Lösung gefunden wird.

Mays warnte eindringlich vor einem Nein

Zuletzt hatten London und Brüssel immer wieder versucht, diese Sorgen zu zerstreuen. Erst gestern hatten die britische Premierministerin May und EU-Kommissionspräsident Juncker einen Durchbruch verkündet und sich verpflichtet, bis Ende des kommenden Jahres Alternativen für den Backstop zu finden. Juncker hatte von Klarstellungen und rechtlichen Garantien gesprochen.

May hatte heute Nachmittag im Parlament die britischen Abgeordneten heute noch einmal eindringlich davor gewarnt, den Vertrag abzulehnen. Sie hatte erklärt, der Brexit könne verloren gehen. Sie sei sicher, dass die bestmöglichen Änderungen erreicht worden seien.

Allerdings hatte der Rechtsberater der britischen Regierung, Geoffrey Cox, deutlich gemacht, dass er keine grundlegend geänderte Lage sehe. Nach wie vor bestehe die Gefahr, dass Großbritannien gegen seinen Willen in einer Zollunion mit der EU bleiben müsse. Offenbar sah das ein Großteil der Abgeordneten im Unterhaus ähnlich.

Verschiebung des Brexit-Termins möglich

Nun wird es voraussichtlich morgen eine weitere Abstimmung geben. Dabei soll entschieden werden, ob Großbritannien die EU ohne Vertrag verlassen soll. Findet sich auch dafür keine Mehrheit, könnte übermorgen ein weiteres Votum folgen. Dann müssen die Abgeordneten entscheiden, ob der Brexit verschoben wird.

Statt wie vorgesehen bis zum 29. März könnte Großbritannien dann wohl bis Ende Juni in der EU bleiben und May könnte versuchen, weitere Zugeständnisse in Brüssel zu erreichen.