Düsseldorf: Gericht erklärt Maskenpflicht für rechtswidrig

Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat die Verfügung der Stadt zur Maskenpflicht für rechtswidrig erklärt. Seit vergangenem Mittwoch gilt die Verfügung überall in der Stadt, außer in Grünanlagen, auf Friedhöfen und in Wäldern.

Nun kann sich der Kläger, der einen Eilantrag gegen die Maskenpflicht gestellt hat, als Einziger ohne Maske durch die Stadt bewegen. "Alle anderen Personen, die sich in Düsseldorf bewegen, müssen die Allgemeinverfügung beachten", hieß es.

Stadt kann gegen Entscheidung vorgehen

Nach Ansicht des Gerichts ist der Beschluss der Stadt nicht detailliert genug. Da heißt es zum Beispiel, die Maskenpflicht gelte überall, wo ein Abstand von fünf Metern nicht eingehalten werden könne. Das Gericht kritisiert, das gehe deutlich über die Vorgaben der Coronaschutzverordnung hinaus. Die Stadt kann vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster gegen die Entscheidung vorgehen.