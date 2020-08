Dürre: Umweltministerin kündigt Wasser-Regeln an

Geschlossene Freibäder, Rasensprengen verboten, Planschbecken Befüllen verpönt, Blumengießen tabu – zumindest mit Leitungswasser. Was Bewohner südlicher Länder schon lange kennen, das könnte ab dem kommenden Jahr auch in ganz Deutschland Thema werden.

Nationale Strategie - aber lokale Wasser-Politik

Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat ein Regelkonzept für den Umgang mit Wasser angekündigt. "Im kommenden Jahr werde ich eine nationale Wasser-Strategie vorlegen", sagte Schulze der "Rheinischen Post". Allerdings betont Schulze: Auch wenn es um eine bundesweite Strategie gehe, bleibe die Entscheidungshoheit darüber, wann Maßnahmen ergriffen werden müssen, bei den lokalen Behörden.

Wasserknappheit nach mehreren Dürre-Sommern

Ein bundesweites Wassermanagement werde angesichts mehrerer extrem trockener Sommer in Folge immer nötiger, so die Ministerin. Das Umweltbundesamt bestätigt: In Deutschland hat es in den vergangenen Monaten viel zu wenig geregnet. Vor allem weite Teile Ost- und Mitteldeutschlands leiden unter der Dürre.

Schulze: Trinkwasserversorgung hat höchste Priorität

Die Ressource Wasser unterliegt durch den Klimawandel einer zunehmenden Verknappung, da gelte es, Prioritäten in der Versorgung Prioritäten zu setzen, so Schulze. "Die höchste Priorität hat die Versorgung der Menschen mit Wasser zum Trinken, Kochen und Waschen", sagte Schulze. "Das ist ein Menschenrecht".