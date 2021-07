Dürre-Sommer in Kalifornien bedroht Landwirtschaft

Wo in Nordkalifornien für gewöhnlich Spargel, Melonen. Mandeln oder Kirschen sprießen, bietet sich in diesem Jahr vielerorts ein ganz anderes Bild: trockene braune Erde, soweit das Auge reicht. Die Farmer haben dieses Jahr einfach nicht genug Wasser für die Pflanzen und befürchten, auf einem Großteil der Felder weder wachsende Pflanzen noch arbeitende Menschen oder gar eine Ernte zu sehen.

Es ist eine wirtschaftliche Katastrophe. Keine Pflanzen bedeuten nämlich auch weniger Arbeit für die Menschen in der Region. Vor allem mexikanische Einwanderer stehen hier normalerweise auf den Feldern und pflücken Kirschen oder Erdbeeren.

Wasser wird rationalisiert

Die Landwirte dürfen nur so viel Wasser verbrauchen, wie ihnen von den kalifornischen Behörden genehmigt wird. Und diese Mengen werden kleiner, denn die Speicher in Kalifornien laufen trocken. Seit zwei Jahren herrscht hier wieder eine Dürreperiode. 2021 sei möglicherweise das trockenste Jahr aller Dürrejahre des Jahrhunderts, sagte Park Williams von der Universität UCLA Los Angeles dem TV-Sender PBS.

Große Seen wie zum Beispiel der Folsom Lake im Norden Kaliforniens haben einen historischen Tiefstand erreicht. Aus diesen Seen speist sich aber das Wasser, das wiederum die Landwirte brauchen. Landwirte, die Gemüse oder Obst anbauen, haben die Möglichkeit, ihre Felder stillzulegen und so Wasser zu sparen. Viehzüchter müssen das Wasser dagegen teuer einkaufen und brauchen es dringend. Im Lokalfernsehen beschreiben sie, wie sie deswegen einen Teil der Kühe verkaufen mussten. Auch die Angst vor einem drohenden Preisanstieg für Fleisch, Milchprodukte und Gemüse raubt so manchem Viehzüchter in der Region den Schlaf.

Mehr Waldbrände aufgrund von Dürre wahrscheinlich

Meteorologe Eric Boldt von der US-amerikanischen Wetter- und Ozeanografiebehörde NOAA schaut mit Sorge auf die kommenden Monate. Wenn es im kommenden Winter nicht genug regnet, dann müsste ihm zufolge noch mehr Grundwasser verbraucht werden. Außerdem schätzt er unter den jetzigen Bedingungen die Gefahr höher dafür ein, dass wir im Sommer auf jeden Fall mehr Waldbrände sehen, mehr Hitzewellen und mehr Rauch, also auch mehr Luftverschmutzung.

Für Eric Bolt ist klar, dass die Dürre und Hitze Perioden ein Zeichen dafür sind, dass die Temperatur der Erde steigt. Der Klimawandel sei real. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom hat reagiert und für fast alle Landkreise in Kalifornien bereits den Dürre-Notstand ausgerufen.

