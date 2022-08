Artikel mit Video-Inhalten

> Dürre lässt deutsche Kriegsschiffe aus der Donau auftauchen

In der Donau sind deutsche Kriegsschiffe aus dem zweiten Weltkrieg an die Oberfläche gekommen. Wegen der anhaltenden Dürre sind die Pegelstände extrem niedrig. Dadurch wurden in Serbien die Schiffe samt ihrer gefährlichen Fracht freigelegt.