Dschihadistenmiliz IS meldet Tod ihres Anführers

Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat nach eigenen Angaben einen neuen Anführer: Der bisherige Kopf der Miliz, der Iraker Abu Hassan al-Haschimi al-Kuraschi sei "im Kampf gegen die Feinde Gottes" getötet worden, erklärte ein IS-Sprecher, ohne Angaben zum Zeitpunkt und zu den Umständen des Todes zu machen. Er fügte hinzu, zum neuen "Kalifen der Muslime" sei Abu al-Hussein al-Husseini al-Kuraschi ernannt worden. Weitere Details wurden nicht bekannt.

Al-Haschemi al-Kuraischi war im März 2022 nach dem Tod seines Vorgängers Abu Ibrahim al-Haschemi al-Kuraischi angetreten. Dieser hatte sich nach US-Angaben während eines Angriffs von Spezialeinheiten im Februar selbst in die Luft gesprengt. Der gebürtige Iraker führte den IS seit 2019 an. Er war der Nachfolger - und nach Angaben aus irakischen und westlichen Sicherheitskreisen auch der Bruder - des selbsternannten Kalifen Abu Bakr al-Baghdadi. Dieser war im selben Jahr ebenfalls bei einem US-Einsatz ums Leben gekommen.

Das "Kalifat" gilt als zerschlagen

Nach einem schnellen Aufstieg im Jahr 2014 im Irak und in Syrien, bei dem der IS weite Teile der Länder erobert hatte, gilt das selbsternannte "Kalifat" als besiegt. Der IS konnte 2017 aus dem Irak und zwei Jahre später aus Syrien vertrieben werden. Schläferzellen der extremistischen Gruppe verüben aber immer noch Anschläge. Etwa in Afghanistan, wo sie zu den Feinden der seit 2021 herrschenden radikal-islamischen Taliban gezählt werden.