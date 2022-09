Droht der Blackout? Scholz und Merz im Interview-Fernduell

Das Thema des Weiterbetriebs von Atomkraftwerken sprach Scholz nicht an. Die Bundesregierung habe trotz der Lieferausfälle bei russischem Gas sehr früh alles getan, "dass uns keine große Gefahr droht", sagte er im ZDF. Er verwies darauf, dass Kohlekraftwerke reaktiviert worden seien, "damit wir Gas sparen können". In einigen Monaten sollten zudem die ersten Anlandeterminals für Flüssiggas eröffnet werden. All dies helfe, "dass wir sicher durch diesen Winter kommen können".

Scholz: Strompreisbremse so schnell wie möglich

Zudem solle die im dritten Entlastungspaket vorgesehene Strompreisbremse nach dem Willen des Kanzlers so schnell wie möglich in Kraft treten. "Wir müssen ganz viele Entscheidungen treffen, viele Regelungen durchsetzen, damit das gelingt. Das erste ist, dass wir die Zufallsgewinne, die jetzt auf dem Strommarkt erzielt werden, abschöpfen", sagte Scholz.

Eine geplante Maßnahme des Pakets ist, dass für einen gewissen Basisverbrauch an Strom ein vergünstigter Preis gelten soll. Für einen zusätzlichen Verbrauch darüber hinaus wäre der Preis nicht begrenzt. Finanziert werden soll die Preisbremse, indem übermäßige Gewinne am Strommarkt abgeschöpft werden sollen.

Übermäßige Gewinne am Strommarkt sollen abgeschöpft werden

Scholz sagte im ZDF, es gehe um Gewinne, "die nichts mit dem zu tun haben, was man eigentlich wirtschaftlich tut." Wer seit Jahren erfolgreich Windkraftanlagen, Solaranlagen, Kohle-, Wasser- oder Atomkraftwerke betreibe, produziere zu viel geringeren Kosten als diejenigen, die Strom mit Gas herstellten. "Aber der Preis für Strom wird gegenwärtig nach dem europäischen Marktdesign bestimmt durch diese Gaskraftwerke", sagte Scholz.

Der SPD-Politiker wollte keine konkreten Angaben dazu machen, mit wie viel Geld durch das Abschöpfen von übermäßigen Gewinnen zu rechnen sei. Das hänge auch von der Entwicklung auf den Strommärkten ab, die man nur begrenzt voraussehen könne. "Wenn dort solche Zufalls-, Übergewinne im großen Maßstab anfallen, haben wir viele, viele Milliarden, um sie an die Bürgerinnen und Bürger zurückzugeben."

Merz begrüßt soziale Aspekte des Entlastungspakets

Neben der Energieversorgung ging Merz im ARD-Interview auch auf die anderen Themen des Entlastungspakets ein. Er lobte dessen soziale Aspekte: Es sei "richtig, dass man den schwachen Haushalten hilft". Ausdrücklich begrüßte Merz, dass auch Studierende sowie Rentnerinnen und Rentner dieses Mal entlastet würden. "Gut" finde er zudem den Abbau der kalten Progression - dies sei "eine alte Forderung der FDP und der Union".

Merz beklagte zugleich aber auch eine fehlende Unterstützung von Unternehmen. In dem Papier fänden sich keine Vorschläge "für den Mittelstand, für die Einzelhandelsunternehmen, die wirklich an der Existenzgrenze stehen, die wirklich jetzt mit dem Rücken zur Wand stehen". Er rechne damit, "dass die deutsche Wirtschaft sich in den nächsten Tagen massiv beklagen wird darüber, dass an sie nicht gedacht wird".

Erwartung von Protestwelle im Herbst - Kanzler zeigt sich entspannt

Bundeskanzler Olaf Scholz zeigt sich entspannt angesichts Erwartungen einer Protestwelle im Herbst. Er nehme die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger ernst und verstehe auch kritische Frage zur Ukraine- oder Energiepolitik der Regierung, sagt er.

Die Regierung versuche ihre Position zu erklären und Bedingungen zu schaffen, damit niemand übermäßig belastet werde. "Ich bin sicher, dass Deutschland auch als Demokratie durch diese Zeit kommt." Die Bundesrepublik sei nicht nur wirtschaftlich stark, sondern auch ein Sozialstaat.