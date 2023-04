Drohnenangriff auf russisches Treibstofflager auf der Krim

Ukrainische Armee greift russisch besetzte Gebiete an

In der Stadt Nowaja Kachowka in der südukrainischen Region Cherson sowie in fünf russischen Ortschaften nahe der Grenze zur Ukraine fiel russischen Angaben zufolge am Samstag infolge ukrainischer Luftangriffe der Strom aus. Nowaja Kachowka sei mit "intensivem Artilleriefeuer" angegriffen worden, teilten die Besatzer mit. Sie appellierten an die Einwohner, "ruhig zu bleiben". Die Arbeiten zur Wiederherstellung der Stromversorgung sollten beginnen, wenn der Beschuss aufhöre.

Nowaja Kachowka liegt in jenem Teil der Region Cherson, der von Russland kontrolliert wird. Die Stadt befindet sich etwa 85 Kilometer stromaufwärts von der gleichnamigen Regionalhauptstadt Cherson am Dnipro-Fluss. Aus der Stadt Cherson hatten sich die russischen Truppen im November vor einer ukrainischen Gegenoffensive zurückgezogen.

In Nowaja Kachowka befindet sich eine wichtige Wasserkraft-Talsperre. Die Stadt war von den russischen Truppen bereits am 24. Februar vergangenen Jahres, dem ersten Tag der Offensive im Nachbarland, eingenommen worden.

Auch Dorf in Russland beschossen

Auch das grenznahe russische Dorf Nowaja Tawolschanka wurde am Samstag von der ukrainischen Armee bombardiert, wie der Gouverneur der russischen Region Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, mitteilte. Durch den Beschuss seien Stromleitungen beschädigt worden. In der Folge sei in Nowaja Tawolschanka wie auch in vier nahegelegenen Dörfern der Strom ausgefallen.

"Nach den ersten Informationen ist niemand verletzt worden", erklärte Gladkow. Nach seinen Angaben fiel eine Granate in den Hof eines kürzlich gebauten Wohngebäudes, dabei sei "großer Schaden" entstanden. Auch zehn weitere Häuser seien beschädigt worden. In der russischen Region Belgorod gibt es immer wieder Luftangriffe, für welche die Ukraine allerdings nie die Verantwortung übernommen hat.

Mit Material von Reuters und AFP