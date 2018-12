Drohnenalarm am Airport London-Gatwick: Verdächtige festgenommen

Im Fall der gezielten Drohnen-Störaktionen am Londoner Flughafen Gatwick haben die Ermittler zwei Verdächtige festgenommen. Sie seien am Freitagabend in der Grafschaft Sussex gefasst worden, teilte die Polizei mit. Weitere Informationen zu den Verdächtigen gab es bislang nicht.

Die Ermittlungen würden fortgesetzt, "bis wir sicher sind, dass wir weitere Bedrohungen für die Sicherheit der Passagiere entschärft haben", hieß es zudem in der Mitteilung der Polizei. Man bemühe sich nach wie vor darum, etwaige weitere Drohnen über dem Flughafengelände zu orten und unschädlich zu machen. Augenzeugen und andere Hinweisgeber sollten sich direkt an die Polizei wenden.

Tausende gestrandet und umgeleitet

Insgesamt sind etwa 150.000 Passagiere von Betriebsunterbrechungen seit Mittwochabend betroffen. Am Donnerstag war der zweitgrößte Airport in Großbritannien fast den ganzen Tag komplett stillgelegt gewesen. Dutzende Male waren Drohnen gesichtet worden - immer dann, wenn der Flugbetrieb wieder aufgenommen werden sollte.

Auf dem Flughafen herrschten teils chaotische Zustände. Ankommende Maschinen mussten umgeleitet werden und teils hunderte Kilometer entfernte Airports wie Amsterdam und Paris ansteuern. Der Verkehrsminister lockerte die Nachtflugverbote an anderen Flughäfen, um das Verkehrsaufkommen durch dorthin umgeleitete Flieger zu bewältigen.

Nachdem am Freitagmorgen der Flugbetrieb nach 36-stündigem Stillstand wieder aufgenommen werden konnte, wurde abends erneut eine Drohne entdeckt. Wieder musste das Flugfeld für etwa eine Stunde gesperrt werden.

Bis zu fünf Jahre Haft

Die Drohnen wurden als "industriell" eingestuft. Nach britischem Recht ist es verboten, im Umkreis von einem Kilometer um einen Flughafen eine Drohne aufsteigen zu lassen. Bei Verstößen drohen bis zu fünf Jahre Haft.

Der Flughafen Gatwick liegt etwa 45 Kilometer südlich von London und ist mit 43 Millionen Passagieren im Jahr der zweitgrößte Flughafen Großbritanniens.