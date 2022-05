Drohendes Aus für landesweites Abtreibungsrecht in den USA

Seit Tagen ist es das beherrschende Thema in den USA: Die Diskussion darüber, wie es mit dem Abtreibungsrecht weitergehen soll. Landesweit gehen tausende auf die Straße für oder gegen eine Verschärfung des Abtreibungsrechtes. Das Oberste Gericht der USA steht möglicherweise kurz davor, das landesweite Recht auf Abtreibung zu kippen.

Das Nachrichtenportal "Politico" hatte am Montag einen durchgestochenen Urteilsentwurf des Obersten US-Gerichtshof veröffentlicht. Die konservative Mehrheit am Supreme Court will demnach das seit fast 50 Jahren geltende Grundsatzurteil "Roe gegen Wade" rückgängig machen. Es ermöglicht Abtreibungen bis zur Lebensfähigkeit des Fötus außerhalb des Mutterleibes, also etwa bis zur 24. Schwangerschaftswoche.

Der Supreme Court bestätigte am Dienstag die Echtheit des Dokuments. Dies sei aber noch kein endgültiges Urteil, erklärte Chief Justice John Roberts in einer Mitteilung.

Grundsatzurteil "Roe gegen Wade" von 1973

Roe gegen Wade – das Grundsatzurteil ist aus dem Jahr 1973. Der Name Jane Roe ist ein anonymisierter Name, ein Pseudonym – im Deutschen wäre es vermutlich Erika Mustermann. Jane Roe steht für eine junge Frau, die – stellvertretend für viele andere – 1970 gegen das Verbot des Schwangerschafts-Abbruchs in Texas klagte. Henry Wade war der Staatsanwalt von Dallas und vertrat die Gegenseite. Die Sammelklage landete vor dem Obersten Gerichtshof der USA und der entschied drei Jahre später: Das Abtreibungsgesetz des Staates Texas verletzt das Recht der Frauen, selbst über die Fortführung oder Beendigung einer Schwangerschaft zu entscheiden. Seitdem ist es den Bundesstaaten verboten, Abtreibungen komplett zu untersagen.

Sollte dieses Grundsatzurteil nun tatsächlich aufgehoben werden, wäre das eine echte Zäsur für die USA. Jeder Bundesstaat könnte dann selbst entscheiden, wie er mit dem Abtreibungsrecht umgeht – und damit wäre der Weg frei für schärfere Abtreibungsgesetze, bis hin zu Komplettverboten in einzelnen Staaten.

Hälfte der 50 Bundesstaaten dürften Abtreibungsrecht verschärfen

Gerade erst hat zum Beispiel der Gouverneur von Oklahoma ein strengeres Gesetz unterschrieben. Es verbietet Schwangerschaftsabbrüche, sobald ein Arzt bei einem Embryo oder Fötus den Herzschlag feststellen kann - das kann nach etwa sechs Wochen der Fall sein. Viele Frauen wissen da noch gar nicht, dass sie überhaupt schwanger sind.

Schätzungen zufolge dürfte etwa die Hälfte der 50 Bundesstaaten das Abtreibungsrecht verschärfen, vor allem republikanische, konservativ regierte Staaten. Mehrere haben bereits Abtreibungsverbote vorbereitet, die automatisch in Kraft treten würden, wenn Roe gegen Wade vom Supreme Court gekippt würde. Dagegen werden die meisten von den Demokraten regierten Bundesstaaten am Recht auf Schwangerschaftsabbrüche voraussichtlich festhalten. Für Frauen, die abtreiben möchten, könnte das lange Reisen in andere Bundesstaaten mit sich bringen. Nicht alle werden sich das leisten können.

Empörte Reaktionen und zahlreiche Demonstrationen

Die Enthüllung stieß bei Frauenrechtsorganisationen und bei Politikern der Demokratischen Partei von Präsident Joe Biden auf empörte Reaktionen. Bereits unmittelbar nach Veröffentlichung des "Politico"-Berichts versammelten sich Demonstranten vor dem Supreme Court in Washington. Am Samstag kommender Woche sind Märsche in den Großstädten New York, Washington, Chicago und Los Angeles geplant, wie Kelley Robinson von Planned Parenthood am Donnerstag sagte. "Wir erwarten dabei hunderttausende Menschen." Außerdem seien hunderte weitere Veranstaltungen im ganzen Land geplant.

"Wir werden landesweit unsere Empörung zum Ausdruck bringen", sagte Robinson, deren Organisation zahlreiche Abtreibungskliniken betreibt. "Wir können uns nicht den Luxus leisten, Zeit zu verschwenden. Wir handeln jetzt." Rachel Carmona von der Organisation Women's March sagte, die Demonstrationen am 14. Mai seien erst der Anfang. "Das wird ein Sommer der Wut."

Mehrheit der Amerikaner will Abtreibungen erhalten

Die Mehrheit der Amerikaner ist dagegen, Abtreibungen zu verbieten. Einer aktuellen Umfrage der "Washington Post" und des Senders ABC zufolge sprechen sich 54 Prozent der Befragten dafür aus, an "Roe gegen Wade" festzuhalten. 28 Prozent wollen es kippen. Diese Frage könnte damit zu einem zentralen Thema bei den im November anstehenden Kongress-Zwischenwahlen werden.

Experten hatten schon länger damit gerechnet, dass die unter Ex-Präsident Donald Trump auf sechs zu drei Richter ausgebaute konservative Mehrheit "Roe gegen Wade" aushöhlen oder gar komplett kippen könnte.

US-Präsident Biden kündigt Gegenwehr an

US-Präsident Biden hat Gegenwehr angekündigt, sollte das Grundsatzurteil fallen. Es brauche ein landesweites Gesetz, welches das Recht auf Abtreibung schütze, sagte der US-Präsident am Dienstag. Er wolle sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz "verabschiedet und unterzeichnet" werde. Der Oberste US-Gerichtshof dürfe sein Grundsatzurteil zu Abtreibungen von 1973 nicht kippen. "Wir werden bereit sein, wenn eine Entscheidung ergeht", so Biden. Mit den aktuellen Mehrheiten im Senat können Bidens Demokraten ein solches Gesetz aber nicht ohne Weiteres durchbringen.

Amazon will Angestellten künftig Reisekosten für Eingriffe erstatten

Auch in der Wirtschaft wird die Brisanz des Themas erkannt: Der Onlinehändler Amazon erklärte, seinen Angestellten in den USA künftig die Reisekosten für Abtreibungen erstatten zu wollen. Eine Reihe von Unternehmen hatte als Reaktion auf drohende, lokale Verschärfungen des Abtreibungsrechts schon ähnliche Schritte angekündigt.

Kirche bietet ungewollt Schwangeren Unterstützung an

Die katholischen US-Bischöfe stellen werdenden Müttern mehr Hilfe in Aussicht, sollte das Abtreibungsrecht aufgeboben werden. Die Kirche wolle Frauen in Not unterstützen, die unerwartet schwanger seien oder eine schwierige Schwangerschaft hätten, kündigte Erzbischof William E. Lori in einer Erklärung am Mittwoch an.

Die Kirche werde ihnen "in den ersten Jahren der Elternschaft liebevolle und mitfühlende Fürsorge" anbieten, so der für das Thema zuständige Erzbischof von Baltimore. Zugleich bitte die Bischofskonferenz darum, verstärkt dafür zu beten, dass sich der Supreme Court für eine endgültige Aufhebung des Grundsatzurteils von 1973 entscheiden werde.

Das Urteil wird Ende Juni erwartet.