Drohende Hungersnöte: Was kann Deutschland tun?

Es scheint, als wollte Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) der Kritik, die ihm später im Bundestag entgegenschallt, schon mal vorab etwas entgegensetzen. In einem Zeitungsinterview verkündete er einen Vorschlag, um die durch den Ukraine-Krieg angespannten Getreidemärkte zumindest etwas zu entlasten.

Ab dem nächsten Jahr soll EU-weit eigentlich die Regel gelten, dass Landwirte nicht zwei Jahre in Folge die gleiche Ackerpflanzen anbauen können, zum Bodenschutz und um Krankheiten vorzubeugen. Auf Weizen kann dann nicht mehr Weizen folgen, sondern zum Beispiel Raps oder Mais. Grünen-Politiker Özdemir will diese Regel verschieben und darüber jetzt mit der EU verhandeln. Dadurch könnte Landwirte fürs kommende Jahr mehr Weizen anbauen, so seine Rechnung.

Özdemir will EU-Fruchtfolge-Regel verschieben

"Dafür zahlen Umwelt und Böden einen Preis", erklärt der Landwirtschaftsminister in der Bundestagsdebatte am Nachmittag, "aber dieser Kompromiss steht in einem vertretbaren Verhältnis zur Notwendigkeit." Laute Kritik erntet er von der Union. Das seien "Nebelkerzen, Schaufensterpolitik" ruft der landwirtschaftliche Sprecher der Unionsfraktion Albert Stegemann dem Minister zu. Der CSU-Bundestagsabgeordnete Artur Auernhammer warnt, einige Länder Afrikas stünden "am Vorabend einer humanitären Katastrophe".

Union will Flächenstilllegung verhindern

Die Union will deshalb eine andere EU-Regel erstmal aussetzen. Ab nächstem Jahr sollen vier Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen EU-weit stillgelegt werden, um mehr Lebensraum für Artenvielfalt zu schaffen. Dem hatte die letzte unionsgeführte Bundesregierung noch zugestimmt. Doch durch den Krieg hätte sich die Situation geändert. "Wir müssen den Hunger auf der Welt bekämpfen. Dazu sind unsere Bauersfamilien bereit", sagt CSU-Politiker Auernhammer.

Wie viel dieser Vorschlag im Kampf gegen den Hunger bringt, darüber streiten die Abgeordneten im Bundestag deutlich. Der Grünen-Politiker Jan-Niclas Gesenhues wirft der Union vor, die Ernährungslage zu instrumentalisieren, um den Schutz der Umwelt zurückzudrehen. Als akute Nothilfe findet er es sinnvoller, mehr Geld für die Welternährungsprogramme bereitzustellen.

Langfristig: Produktion vor Ort stärken

Die Bundesregierung setze 430 Millionen Euro für die globale Ernährungssicherung ein und unterstütze das Welternährungsprogramm mit 370 Millionen Euro, sagt Minister Özdemir. Langfristig müsste die Erzeugung vor Ort, in den betroffenen Ländern, gestärkt werden. Grüne und SPD sehen da ein großes Potential.

Linke: Kein Mengenproblem, sondern ein Verteilproblem

Die Partei Die Linke prangert Heuchelei in der Debatte an. Versorgungsschwierigkeiten in der Ernährung gebe es schon lange, sagt Ina Latendorf: "Erst jetzt, wo Europa betroffen ist, fangen viele an, sich Sorgen zu machen", sagt die Linken-Politikerin. Sie sieht kein Mengenproblem, dass zu wenig produziert wird, sondern ein Problem bei der Verteilung und Bezahlung. Zustimmung für den Vorschlag der Union kommt von der AfD. Der Bundestagsabgeordnete Stephan Protschka gibt Landwirtschaftsminister Özdemir die Schuld "für die Bilder hungernder Kinder aus Afrika."

Konflikt mit Koalitionspartner FDP

Neben Union und AfD stellt sich auch der Ampelkoalitionspartner FDP gegen die Position des grünen Ministers. Natürlich müsse man in Kriegszeiten neu denken, sagt der landwirtschaftliche Sprecher der FDP-Fraktion, Gero Hocker: "Wir dürfen nicht landwirtschaftliche Flächen von vier Prozent stilllegen." In der Landwirtschaftspolitik bahnt sich ein weiterer Konfliktherd der Ampelregierung an.