Drogensucht: Gefährdet sind auch Mediziner und ihre Patienten

Adrian Meier* kann das Ganze noch immer nicht fassen. Vor wenigen Monaten wurde er im Klinikum Donauwörth operiert. Danach ging es ihm immer schlechter. Sein Hausarzt nahm ihm Blut ab und schickte ihn zurück in die Klinik – dort bekam er die Diagnose: Meier leidet an Hepatitis C, eine gefährliche Leberentzündung.

"Für mich war das ein Schock. Ich war einfach kaputt. Ich habe auch gemerkt, mein Umfeld distanziert sich von mir, weil die Leute mitgekriegt haben, dass ich die Infektion habe. Meine Kinder, meine Familie muss darunter leiden." Adrian Meier, mit Hepaitits C infizierter Patient.

Die Fälle in Donauwörth häufen sich – mindestens 50 Infizierte gibt es inzwischen. Und es gibt einen schrecklichen Verdacht: Steckt hinter den Infektionen ein möglicherweise medikamentenabhängiger Arzt?

Denn vor einem guten halben Jahr fanden Mitarbeiter diesen Narkosearzt im OP-Saal mit einer Spritze im Arm und Medikamenten. Die Vermutung: Der Mann ist drogenabhängig. Fest steht: Er hatte Hepatitis C.

Hat er also sich selbst Medikamente gespritzt und dieselben Spritzen dann für die Patienten verwendet?

Auf diesem Wege könnten die Viren theoretisch übertragen worden sein. Hepatitis C wird fast ausschließlich über Blutkontakte verbreitet.

Medikamentenabhängige Ärzte

Ärzte sollen eigentlich Leben retten – warum bringen sie immer wieder sich selbst und ihre Patienten in Gefahr? Drogensucht ist unter Medizinern deutlich verbreiteter als viele denken – es gibt zwar keine offiziellen Zahlen, aber niemand kommt so leicht wie sie an Suchtstoffe heran – deshalb halten Experten Ärzte für eine Risikogruppe. Hinzu komme ein extrem stressiger und verantwortungsvoller Arbeitsalltag, sagt die Suchtexpertin Dr. Monika Vogelgesang.

"Eigentlich macht sich jeder Süchtige für eine ganze Zeit lang etwas vor - die Ärzte machen sich dann wider besseres Wissen etwas vor." Dr. Monika Vogelgesang, Chefärztin MEDIAN Klinik Münchwies

Wir treffen einen Narkosearzt in Hamburg. Er hat sich selbst jahrelang während der Operationen Medikamente gespritzt. Das blieb unbemerkt, weil die Patienten in der Regel nicht die vollständige Dosis an Schmerzmitteln benötigen.

Was sonst im Müll gelandet wäre, landete in seiner Vene.

"Ich habe einen Chirurgen gehabt, der hat nach Alkohol gerochen, den hätte man durchaus melden können. Aus meiner Position heraus wäre das vielleicht nicht so schlau gewesen, weil ich zu dem Zeitpunkt bereits unter Opiaten stand. Das heißt: in diesem OP-Saal war an diesem Tag einer, der getrunken hatte und einer, der unter Opiaten stand." Arzt

Ein anderer Arzt, der sich noch mitten in der Therapie befindet, appelliert an seine Kollegen:

"Ich kann nur den Rat geben, frühzeitig in die Klinik zu gehen und sich beraten zu lassen." Arzt

*Name von der Redaktion geändert