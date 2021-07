Drogenmilieu: Mehr Waffen, mehr Morde, mehr Delikte

Mehr Rauschgift, mehr Waffen, mehr Morde: Das Drogenmilieu wird immer gewaltbereiter. Das geht aus dem aktuellen Lagebild zur Rauschgiftkriminalität hervor. Der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Daniela Ludwig (CSU), macht das Sorgen: Immer mehr Waffen würden sichergestellt, "wir müssen das sehr ernst nehmen."

Niederlande: Hohe Gewalt im Drogenmilieu

Als abschreckendes Beispiel verweist Ludwig auf die Niederlande. Hier tobe sich die Gewalt der Banden offen aus. Auch das Attentat auf den investigativen Journalisten Peter de Vries wird diesem Milieu zugeordnet. "Solche Zustände möchte ich in Deutschland nicht haben", sagt Ludwig.

Das hohe Gewaltpotential in den Niederlanden gebe es insbesondere durch neue kriminelle Strukturen, erklärt der Präsident des Bundeskriminalamts, Holger Münch. Dort seien unter anderem bei der Herstellung von Crystal Meth immer häufiger auch mexikanische Tätergruppen im Einsatz. Sie betreiben dort Labore und liefern das Rauschgift auch verstärkt nach Deutschland. Bisher sei das Gewaltpotential aber in Deutschland noch nicht so hoch wie beispielsweise in einigen Balkanstaaten.

Diskussion über Legalisierung von Cannabis

Der BKA-Chef sieht keinen Beleg dafür, dass die Legalisierung einzelner Drogen wie Cannabis die Kriminalität zurückdränge. Die meisten Täter seien nicht nur mit einem Rauschgift unterwegs, sagt Holger Münch. Den Markt mit der Legalisierung auszutrocknen, bezeichnet er als Märchen.

Ludwig betont, "Lifestyledebatten", über die Frage, welche Droge man als erstes legalisieren könnte, seien in der Drogenpolitik fehl am Platz. "Wer den Schwerpunkt nur darauf legt, der verkennt ganz deutlich, worum es beim Drogengeschäft geht: Im Zweifel um Mord, Erpressung, Menschenhandel, Zwangsprostitution." Andererseits zeigte sich die Drogenbeauftragte offen für das sogenannte portugiesische Modell. Portugal hat eine liberale Drogenpolitik. So werden Delikte mit Cannabis nicht unbedingt strafrechtlich verfolgt, sondern als Ordnungswidrigkeit angesehen. Die Verhängung eines Bußgelds wird davon abhängig gemacht, ob der Beschuldigte an einer Suchtberatung teilnimmt. Gerade mit Blick auf die Prävention sei das ein intelligenter Ansatz, sagt Ludwig.

Corona: Weniger Partydrogen wegen geschlossener Clubs

Die Corona-Pandemie hat insgesamt nur wenig Einfluss auf den Drogenhandel gehabt. Dieser habe das zehnte Jahr in Folge auch 2020 weiter zugenommen, beschreibt BKA-Chef Münch die Lage. Während der Handel mit Crystal Meth zuvor in Deutschland noch keine so große Rolle gespielt hatte, sind die Zahlen im vergangenen Jahr auch hier hochgegangen (+7,2 Prozent).

Am meisten wird nach wie vor mit Cannabis gehandelt, hier zählte das Bundeskriminalamt vergangenes Jahr fast 32.000 Delikte, ein Plus von 1,5 Prozent. Partydrogen wie Ecstasy haben durch Corona einen Dämpfer erhalten (-11,8 Prozent). Weil sie normalerweise in Clubs und Diskotheken verkauft und genommen werden, ist der Handel während des Lockdowns zurückgegangen.

Corona: Mehr Drogenhandel online

Der zweite Effekt, den Corona auf den Drogenhandel hatte, ist die Zunahme von Online-Angeboten. "Insgesamt glauben wir, dass Corona ein Katalysator auch für die Digitalisierung der Kriminalität ist." Die Produktangebote auf den digitalen Märkten haben laut Münch um 20 bis 30 Prozent zugenommen.

Für einen Anstieg des Drogenkonsums während der Pandemie auch von Alkohol und anderen legalen Drogen liegen der Drogenbeauftragten bis jetzt keine belastbaren Zahlen vor. Drei Studien laufen derzeit noch. Der jetzige Bericht zeigt aber, die Zahl der Drogentoten ist gestiegen. 1.581 Menschen starben im Zusammenhang mit Rauschgift, das sind 183 mehr als im letzten Jahr.