Drogenfund im Döner: Bistum kündigt Gefängnisseelsorger

Das Bistum Aachen hat einen Gefängnisseelsorger fristlos gekündigt, nachdem er Drogen in eine Justizvollzugsanstalt geschmuggelt haben soll. Eine Sprecherin der Diözese bestätigte nun den entsprechenden Bericht der "Aachener Nachrichten". Der langjährige Pastoralreferent soll laut Medienberichten versucht haben, in Döner verpackte Drogenpäckchen und Handys in das Jugendgefängnis in Heinsberg zu schaffen. Die Staatsanwaltschaft Aachen ermittelt.

Im Döner: Haschisch statt Fleisch und Salat

Am 19. Juli hatte der Seelsorger 13 Döner für eine Gruppenveranstaltung in die Strafanstalt mitgebracht, wie mehrere Medien aus einem internen Bericht des nordrhein-westfälischen Justizministeriums zitieren. Bei einer Kontrolle seien "auffällig geformte Döner" entdeckt worden; in fünf von ihnen wurden dann - statt Fleisch und Salat - insgesamt 153 Gramm Haschisch, mehrere Mobiltelefone und Ladegeräte gefunden. Anschließend blieb der Seelsorger laut den Medienberichten auf freiem Fuß, die JVA erteilte ihm jedoch Hausverbot. Nun hat ihm das Bistum Aachen fristlos gekündigt.