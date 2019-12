Drogenbeauftragte über Cannabis: Equalize it!

Wie geht Bayern mit der Toleranzgrenze in der Praxis um?

"Die bayerische Polizei verfolgt eine Null-Toleranz-Strategie gegen illegale Drogen", teilt das Bayerische Innenministerium mit. Dazu gehöre auch Cannabis. Sogenannte "Toleranzgrenzen" gebe es in Bayern nicht. Jeder Verdacht einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz werde der Staatsanwaltschaft zur Anzeige bringen. Das spiegelt die Kriminalstatistik wider: 2018 wurden 34.527 Delikte mit Cannabis registriert, 8,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Cannabis war auch 2018 die meist konsumierte illegale Droge in Bayern.

Was will die neue Drogenbeauftragte jetzt ändern?

Daniela Ludwig von der CSU, seit drei Monaten Drogenbeauftragte der Bundesregierung, will eine bundesweit einheitliche Regelung. "Es ist Zeit für eine einheitliche Grenze in ganz Deutschland", sagte Ludwig den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Wie die aussehen könnte, dazu wollte sich Ludwig heute auf Nachfrage nicht äußern. Die derzeitige Regelung in Berlin locke Menschen in die Stadt, die gezielt Drogen konsumieren wollen, sagte Ludwig. "Cannabis-Tourismus ist aber sicherlich nicht die Art von Tourismus, die sich Berlin so vorgestellt hat."

Was sagen die anderen Parteien?

Gut, aber zu kurz gegriffen, heißt es vonseiten der SPD. Ein einheitlicher Grenzwert sei sinnvoll. "Der sollte sich aber am oberen Ende der bisherigen Werte in den Bundesländern orientieren", sagt SPD-Drogenpolitiker Dirk Heidenblut. Er fordert zudem Modellprojekte in Kommunen, die die legale und kontrollierte Abgabe von Cannabis erproben sollen. Die FDP geht noch weiter. Sie fordert die Bundesregierung auf, eine kontrollierte Abgabe von Cannabis an Volljährige einzuführen. Das schütze Konsumenten vor Gesundheitsgefahren und löse das Problem des Schwarzmarktes.

Wird es mit Ludwig eine Legalisierung von Cannabis geben?

Bei Ludwigs Amtsantritt im September hatte sie über das Thema Legalisierung gesagt: Das werde man "in den nächsten Monaten sehen". Ludwig hatte später signalisiert, offen für Gespräche über eine Teilfreigabe von Cannabis zu sein. Unter anderem will sie sich über die Erfahrungen Österreichs erkundigen, wo Kleinstmengen Cannabis mit einem speziellen Wert der Inhaltstoffe THC und CBD für den Eigenbedarf erlaubt sind. Trotzdem scheint ein Legalisierungsanlauf eher unwahrscheinlich. Auch wegen Bayerns Null-Toleranz-Line bei Cannabis. Ludwig gilt als äußerst loyal.