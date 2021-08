Drogenbeauftragte für Sechs-Gramm-Grenze bei Cannabis

Bei dem Besitz von bis zu sechs Gramm Cannabis verzichtet schon jetzt die Mehrheit der Bundesländer auf eine Strafverfolgung. In einigen Ländern wie etwa Berlin gelten auch höhere Obergrenzen.

Berlin ist "Kifferhochburg"

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig (CSU), plädiert nun dafür, künftig den Besitz von Cannabis bundesweit bis zu einer Eigenbedarfsgrenze von sechs Gramm als Ordnungswidrigkeit und nicht mehr als Straftat zu verfolgen. Die in Berlin tolerierte Menge von 15 Gramm sei dagegen "eindeutig" zu hoch, sagte Ludwig dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dort kifften so viele Jugendliche wie sonst nirgendwo in Deutschland.

Ludwig empfiehlt der Union nach eigenen Worten, nach der Bundestagswahl mit möglichen Koalitionspartnern einen Kompromiss bei Cannabis zu suchen. "Klar ist, dass Cannabis nicht so gefährlich ist wie Kokain oder Heroin. Richtig ist auch, dass es um andere, bessere Sanktionen und um eine Entlastung von Polizei und Justiz gehen muss", betonte sie. Deshalb trete sie dafür ein, den Besitz von kleinen Mengen als Ordnungswidrigkeit zu ahnden und nicht mehr als Straftat. Die Konsumenten sollten wie in Portugal wählen können, ob sie ein Bußgeld zahlen oder sich einer Suchtberatung unterziehen.

Baerbock will Legalisierung von Cannabis

Am Sonntag hatte die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, im ARD-Sommerinterview auf die Frage, ob sie Cannabis legalisieren lassen wolle mit einem kurzen und knappen "Ja" geantwortet. Im Wahlprogramm der Grünen heißt es dazu: "Das derzeitige Verbot von Cannabis verursacht mehr Probleme, als es löst. Deshalb werden wir dem Schwarzmarkt den Boden entziehen und mit einem Cannabiskontrollgesetz auf der Grundlage eines strikten Jugend- und Verbraucherschutzes einen regulierten Verkauf von Cannabis in lizenzierten Fachgeschäften ermöglichen."