DRK: Rettungsgasse bei 80 Prozent der Einsätze blockiert

In 80 Prozent aller Rettungseinsätze verlieren Helfer wertvolle Zeit, weil Fahrzeuge die Rettungsgasse blockieren. Das geht aus einer Umfrage des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hervor, über die die Neue Osnabrücker Zeitung berichtet.

Rücksichts- und gedankenlose Autofahrer kosten Leben

Bei der Versorgung von Schwerverletzten kommt es auf jede Sekunde an, erklärt DRK-Bundesarzt Peter Sefrin. 300 Sekunden, also fünf Minuten, gehen im Schnitt durch rücksichts- oder gedankenlose Autofahrer verloren. Für einen Patienten, der reanimiert werden muss, könne dann jede Hilfe zu spät sein.

"Diese Zahlen sind erschreckend. Notärzte und Einsatzteams retten Leben. Das sollte sich jeder immer wieder vor Augen halten." DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt

An der Umfrage beteiligten sich insgesamt 96 Rettungsteams des DRK aus Bayern und fünf anderen Bundesländern. Schon vor Wochen hat Jörg Nießen, Rettungssanitäter aus Köln, seine Erfahrungen in einem Buch zusammengefasst. Titel: "Rettungsgasse ist kein Straßenname".

Gründe für das fatale Fehlverhalten: Unwissen, Neugier ...

Nießen zeigt durchaus Verständnis für unsicheres Verhalten im Ernstfall. Bei vielen, sagt er, ist die Fahrschulzeit einfach schon sehr lange her. Und er ist überzeugt, dass das Wissen darüber, wie eine Rettungsgasse funktioniert und warum sie lebenswichtig sein kann, durch Banner an Autobahnbrücken und Berichte in den Medien langsam wächst. Nur eben leider: langsam.

Erschwerend hinzu kommt, dass es oft nicht nur Ahnungslosigkeit ist, die die Retter ausbremst, sondern auch Gedanken- und Rücksichtslosigkeit. Und Neugier: "Klar will man wissen, was da vorne vor sich geht und warum man im Stau steht", meint Niessen. Auch wenn das Gaffen und Blockieren von Rettungsgassen inzwischen mit 200 Euro (oder mehr) geahndet wird.