Drittes Geschlecht künftig im Geburtenregister wählbar

Menschen, die sich nicht klar als Mann oder Frau zuordnen lassen, können sich künftig als „divers“ bezeichnen – und das dann entsprechend im Geburtenregister ein- oder umtragen lassen. Bisher konnten sie bei der Frage des Geschlechts nur wählen zwischen dem Eintrag „männlich“, „weiblich“ oder „keine Angabe“.

Prognose über Zahl der Änderungswilligen schwierig

Ein aktuelles ärztliches Attest braucht es für den Divers-Eintrag nicht– hier ist das verantwortliche und csu-geführte Bundesinnenministerium der SPD entgegengekommen. Auch ein psychologisches Gutachten ist nicht nötig. Stattdessen reicht eine eidesstaatliche Versicherung oder eine ärztliche Bescheinigung – möglich sind etwa ein Vermerk im Vorsorgeuntersuchungsheft, ein Arztbrief oder die Vorlage einer Chromosomenanalyse. Diese Bescheinigungen können auch älter sein.Wie viele Menschen von der neuen Option Gebrauch machen werden, lässt sich schwer sagen. Hierzulande leben schätzungsweise 100.000 Intersexuelle, also Menschen, die hormonell, anatomisch oder genetisch weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zuzuordnen sind. Längst nicht alle werden sich dazu veranlasst sehen, ihren bisherigen Eintrag im Geburtenregister zu ändern.

Andere Länder erlauben dritte Geschlechtsoption schon lange

Laut Medizinern kommen jährlich zudem wohl etwa 150 Babys auf die Welt, deren Geschlechtermerkmale nicht eindeutig sind. Ihre Eltern können ins Geburtenregister jetzt ebenfalls divers eintragen lassen. Sie müssen es aber nicht.

Von Storch attackiert Bundesverfassungsgericht

In der Bundestagsdebatte gestern am späten Abend ging es durchaus turbulent zu. Für die AfD attackierte Beatrix von Storch das Bundesverfassungsgericht, das die Gesetzesänderung ja nötig gemacht hatte. Das Gericht habe sich „linken Genderideologen“ hingegeben, Medizin und Wissenschaft würden nun ignoriert. Scharf kritisierte von Storch auch die CSU, die von der Attest-Pflicht abgerückt war. Es könne nicht sein, dass ein Arbeitnehmer am dritten Krankheitstag ein Attest vorlegen müssen, in diesem Fall aber nicht mehr verlangt werde. SPD, vor allem aber Vertreter von Grünen und Linken hätten sich dagegen gewünscht, dass überhaupt keine ärztliche Bescheinigung nötig ist für den „Divers“-Eintrag. Sven Lehmann von den Grünen sagte, die Attest-Pflicht sei nicht wirklich aufgehoben. Man merke, dass der Entwurf „aus dem Hause Seehofer kommt“. Deutschland ist nicht das erste Land, das das sogenannte dritte Geschlecht anerkennt. In Kanada, Australien, Indien, Dänemark und weiteren Ländern ist so ein Eintrag in Dokumenten seit längerem möglich.