Drittes Entlastungspaket: Was plant die Ampel für die Bürger?

Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP hatte sich mal versprochen, grundsätzlich mehr miteinander statt übereinander zu sprechen. Doch die derzeitige Diskussion um die hohen Energiepreise und die deshalb nötige Entlastung der Bürger sorgt für ein anderes Klima. SPD und FDP kritisieren Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, die Gasumlage sei "handwerklich schlecht gemacht", weil auch Unternehmen mit Gewinnen davon profitieren können.

SPD und Grüne wiederum fordern eine Übergewinnsteuer für Energie-Unternehmen, die derzeit wegen der hohen Preise kräftige Profite erzielen. Das lehnt die FDP vehement ab. Und bei den bisherigen Entlastungsmaßnahmen wie 9-Euro-Ticket oder Tankrabatt sind die Stimmen zum Pro und Contra einer Fortführung so zahlreich, dass es regelrecht unübersichtlich wird. Die Klausurtagung des Kabinetts soll nun helfen, sich zu einigen.

Der gute Geist von Meseberg

Bei einer Klausur vor einigen Jahren soll dabei auch eine Himbeergeist-Runde nachgeholfen haben. Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach auf Nachfrage vom "guten Geist von Meseberg" – im übertragenen Sinn natürlich. Ob auch Bundeskanzler Olaf Scholz den guten Geist beschwören wird? Die SPD im Bundestag hat auf jeden Fall ein umfangreiches Papier zu möglichen Entlastungen vorgelegt. Viele Forderungen überschneiden sich mit den Vorstellungen der Grünen.

Gibt es eine Neuauflage von Direktzahlungen?

Schon im 2. Entlastungspaket wurde ein "Energiegeld" von 300 Euro beschlossen. Das wird im September ausgezahlt, allerdings nur an Arbeitnehmer – und es wird versteuert. Die große Kritik an dieser Maßnahme: Rentner, Studenten und Auszubildende blieben außen vor. Die SPD will für das 3. Entlastungspaket eine weitere Direktzahlung, die dann auch diese Personengruppen einbezieht.

Über die Höhe ist noch nichts bekannt, die Auszahlung dürfte wahrscheinlich erst 2023 erfolgen. Anders als bei dem ersten Energiegeld könnte es bei Arbeitnehmern gedeckelt sein, Bezieher hoher Einkommen nicht mit einbeziehen.

Kommt eine Deckelung der Energiepreise?

Eine Idee, die besonders die SPD favorisiert, ist ein günstiger Gas- und Stromtarif für einen gewissen Grundbedarf. Mehrverbrauch müsste dann voll bezahlt werden. Indem man nur bei einem Teil des Verbrauchs den Preis deckelt, hätten einerseits die Haushalte bezahlbare Energierechnungen. Anderseits bliebe aber der Anreiz zum Energiesparen.

Was ein "Grundbedarf" sein könnte, ist noch nicht konkret definiert. Im Raum stehen 70 Prozent des Vorjahresverbrauchs. Offen ist aber, ob diese Deckelung allen Bürgern zugutekommen soll, oder nur Menschen mit geringem Einkommen. Ob sie auf Gas beschränkt wird, oder auch bei Heizöl greift. Und zu guter Letzt, wie sie finanziert werden soll.

Gaspreis-Umlage reparieren

Vor allem die FDP, aber auch die SPD hat zuletzt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen wegen der geplanten Gasumlage heftig kritisiert. Sie soll Deutschland vor einem Zusammenbruch der Gasversorgung durch die Pleite von Versorgern schützen. Doch auch Unternehmen, die Gewinne machen, könnten von der Umlage profitieren.

Die Liberalen fordern, dass die "handwerklichen Fehler" noch vor Meseberg repariert werden. Das gestaltet sich aber schwierig. Man arbeite daran, ließ Wirtschaftsminister Habeck verlauten und versprach das Problem zu lösen. Aber es gebe juristische Schwierigkeiten. Unternehmen könnten wegen Wettbewerbsverzerrung klagen.

Steuer-Progression abbauen – Favorit der FDP

Die FDP wird in Meseberg voraussichtlich für ihr Lieblings-Projekt, den Abbau der kalten Progression, werben. Dabei geht es darum, dass Erhöhungen der Einkommen sofort von höheren Steuerklassen aufgefressen werden, teilweise bleibt netto weniger als vor der Gehaltserhöhung. Mit einem sogenannten Inflationsausgleichsgesetz könnten Millionen Bürger strukturell bei der Einkommenssteuer entlastet werden. Allerdings nur Arbeitnehmer, sowie Rentner und Studierende mit steuerpflichtigem Einkommen.

Gibt es ein neues 9-Euro-Ticket?

Wie können die Bürger bei den Mobilitätskosten entlastet werden? Da diskutiert die Ampel unter anderem ein neues, günstiges Ticket im öffentlichen Personen-Nahverkehr. Im Gespräch sind 29, 49 oder 69 Euro für ein Monatsticket. Oder ein 365-Euro Jahres-Ticket. Die SPD hat vorgeschlagen, dass sich Bund und Länder die Kosten teilen. Klar ist nur: ein neues 9-Euro-Ticket wird es nicht geben. Die Kosten seien dafür zu hoch.

Und auch eine Anschlusslösung kommt frühestens in einigen Monaten. Die FPD sieht das alles skeptisch. Sie setzt bei der Mobilität eher auf eine höhere Pendlerpauschale. Der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil, SPD, der in sechs Wochen bei den Landtagswahlen wiedergewählt werden will, fordert gar eine Neuauflage des Tankrabatts. Das dürfte aber keine Chancen haben.

Opposition macht Druck

Die Opposition erhöht zusätzlich den Druck auf die Ampel. Union und die Linke sind sich einig, dass Entlastungen diesmal auch Rentnern und Studierenden zugute kommen müssen. Der Chef der Jungen Union, Tilman Kuban (CDU), fordert etwa, das Energiegeld für Studenten und Auszubildende müsse mindestens 500 Euro betragen. Der Vizefraktionsvorsitzende der Union, Mathias Middelberg (CDU), befürwortet eine höhere Pendlerpauschale und Entlastungen für energieintensive Betriebe.

Die Linke schlägt die Zahlung eines "Wintergeldes" vor – 1.500 Euro pro Haushalt plus 600 Euro für jedes weitere Familienmitglied. Wo das Geld für diese Maßnahmen herkommen soll, bleibt allerdings offen. Die Begleitmusik von Forderungen aus der Opposition macht es für die Ampel noch dringender, die Vielzahl der teils widersprüchlichen Vorschläge aus den eigenen Reihen so schnell wie möglich in ein einheitliches Konzept zu gießen.

Merit-Order – Grund für die hohen Strompreise?

Bei der Klausur des Kabinetts dürfte es auch um den Strommarkt insgesamt gehen. Hier gilt beim Einkauf von Strom das sogenannte Merit-Order-Prinzip. Es besagt, dass Einkäufer tagesaktuell immer den jeweils höchsten Preis eines Stromanbieters an alle zahlen. In Zeiten mit relativ ausgeglichenen Erzeugerpreisen sorgt das dafür, dass auch alle Stromanbieter zum Zuge kommen, und nicht aufgrund zu hoher Erzeugungskosten auf ihrem Strom sitzen bleiben.

Doch im Moment spielt der Markt verrückt. Strom, der in Gaskraftwerken erzeugt wird, hat sich rasant verteuert. Das Merit-Order-Prinzip lässt deshalb den Strompreis für alle Abnehmer in die Höhe schießen. Davon profitieren etwa Anbieter von Wind- oder Solarstrom, die günstig erzeugen können, und dann, so nannte es Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP, "ungerechtfertigte Gewinne" einfahren.

Kommen Reformen am Strommarkt?

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat angekündigt, den Strommarkt grundlegend zu reformieren. Dabei sollen die Preise von den Kosten der teuersten Anbieter entkoppelt werden. Was aber gar nicht so einfach ist. Denn der Staat will nicht zu sehr in den Markt eingreifen.

Zudem ist der Strommarkt ein europäisches Thema, die Länder der EU sind eng miteinander vernetzt. Die Kommission arbeitet bereits an Reformen – was aber bis zur Umsetzung eine Weile dauern dürfte. Eine schnelle Entlastung von den hohen Strompreisen ist durch die Reform des Strommarktes jedenfalls nicht zu erwarten.