Drittes Paket und "Doppelwumms": Was leisten die Länder?

Vor einer Woche schien es noch so, als würden Bund und Länder auf einen massiven Konflikt zusteuern, vor allem wegen der Finanzen. Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder kritisierte ein "einseitiges Vorgehen": Der Bund bestelle, bezahle aber nicht - sondern sage, die Länder sollten das finanzieren. Ohne jede Mitsprache im Detail könne es so nicht weitergehen.

Energiepreisdeckel gefordert und bekommen

Ähnliche Kritik kam nicht nur aus unionsgeführten Ländern. Sie war auch aus SPD-geleiteten Ländern zu vernehmen, wenn auch weniger scharf. Bei ihren gemeinsamen Beratungen stellten die Regierungschefs der Länder vergangene Woche dann aber eine andere Forderung in den Mittelpunkt, verkündetet von Franziska Giffey (SPD), der Regierenden Bürgermeisterin von Berlin: "Wir haben heute eine bahnbrechende Entscheidung getroffen, was eine gemeinsame Positionierung für einen Energiepreisdeckel angeht."

Als hätte sie es geahnt. Nur wenige Stunden später kündigte der Kanzler einen solchen Energiepreisdeckel an, finanziert mit Schulden von bis zu 200 Milliarden Euro; Scholz sprach angesichts der Kombination aus Preisbremse und Staatshilfen von einem "Doppelwumms", auch in Anspielung an seinen Ausspruch zu staatlichen Hilfen in der Coronakrise. Hier hatte Scholz erklärt, dass es darum gehe, mit "Wumms" aus der Krise zu kommen.

Genugtuung jedenfalls bei CSU-Chef Söder. Er sagte: "Wichtig ist, dass das Signal kommt, dass nach langem Drängen der Bund auch den Vorschlägen gefolgt ist." Den Vorschlägen der Länder, sollte das heißen. Was auch Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer betonte: "Ohne die Gespräche der Ministerpräsidentenkonferenz während wir noch längst nicht an diesem Punkt, würde die Bundesregierung immer noch verharren."

Rehlinger verlangt nationalen Schulterschluss

Doch auch nach der Ankündigung der Gaspreisbremse durch den Bund geht das Drängen weiter. Die Bremse müsse jetzt sehr schnell kommen, sagen Kretschmer und Söder, aber auch SPD-Ministerpräsidenten wie Dietmar Woidke aus Brandenburg. Immerhin dürften die angekündigten 200 Milliarden Euro den Streit um die Bund-Länder-Finanzen etwas abmildern. Diese 200 Milliarden stimmt nämlich der Bund im Wesentlichen alleine.

Angesichts dieser bombastischen Ansagen könnten die Länder jetzt nicht als "Kleinkrämer" auftreten, meint die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD). Doch natürlich wird es bei dem Treffen im Kanzleramt auch um die Frage gehen, wie die Kosten für bereits von der Ampelkoalition geplante Entlastungen verteilt werden. Im Gespräch mit dem BR äußerte sie wenige Stunden vor Beginn des Treffens im Kanzleramt die Hoffnung, sich einvernehmlich zu einigen: Alle müssten sich darauf lassen können, "dass alles dafür getan wird, dass wir gut durch den Winter kommen", so Rehlinger.

Man brauche einen "nationalen Schulterschluss der Verantwortung", damit am Ende aus dieser wirtschaftlichen Krise nicht auch noch eine soziale Krise werde. In Sachen Kosten erwartet sie ein Signal für einen fairen Lastenausgleich. Für den sogenannten Abwehrschirm in Höhe von 200 Milliarden Euro zollte sie der Regierung Respekt, damit habe der Bund im Interesse der Bürgerinnen und Bürger "ein richtig schweres Paket auf den Tisch gelegt". Da sollten "wir Länder jetzt auch gucken, dass wir unseren Beitrag dazu leisten".

Wer zahlt Wohngeld und Neun-Euro-Ticket-Nachfolger?

Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst (CDU) hatte zuvor schon den "Kleinkrämer"-Vergleich aus dem Saarland aufgegriffen: Als Kleinkrämer sollte in dieser Situation niemand auftreten. "Aber wenn der Bund von den Ländern 19 Milliarden Euro haben möchte, um das von ihm ins Schaufenster gestellte Entlastungspaket mitzubezahlen - von den Kommunen immerhin noch drei Milliarden Euro -, da wird man schon drüber sprechen müssen."