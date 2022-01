Dritte Millionen-Stadt in China im Corona-Lockdown

China hält an seiner rigorosen Null-Covid-Strategie fest. Drei Wochen vor Beginn der Olympischen Winterspielen in Peking ist die dritte Millionenstadt wegen eines Coronavirus-Ausbruchs in den Lockdown gegangen. Damit ist es insgesamt 20 Millionen Menschen verboten, ihre Wohnungen zu verlassen.

Lockdown in Anyang

Eine strikte Ausgangssperre gilt seit heute für die Bevölkerung von Anyang. Die Stadt liegt in der Provinz Henan, etwa 500 Kilometer südwestlich von Peking. Wie die Behörden mitteilten, sollen sich die 5,5 Millionen Bewohner testen lassen und ansonsten nicht vor die Tür gehen. Sämtlicher Autoverkehr wurde untersagt. Auch die meisten Geschäfte mussten schließen. Nachdem bereits in den Städten Xi’an und Yuzhou ähnliche Maßnahmen ergriffen wurden, sind derzeit etwa 20 Millionen Menschen in China von Ausgangssperren betroffen.

Harte Maßnahmen nach wenigen Infektionen

Die Behörden von Anyang entschieden sich zu dem drastischen Schritt, nachdem am Vortag in der Stadt zwei mit der ansteckenderen Omikron-Variante Infizierte entdeckt worden waren. Heute wurden bereits 58 Infektionen gezählt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Am Sonntag waren die ersten lokalen Omikron-Fälle Chinas in Pekings Nachbarstadt Tianjin festgestellt worden. Dort ist die Zahl der Infektionen seitdem auf 50 gestiegen.

China verfolgt eine strikte Null-Covid-Strategie. Obwohl die Zahl der Infektionen im Vergleich zu anderen Ländern gering ist, gehen die Behörden rigoros gegen neue Ausbrüche vor.

Weitere Lockdowns drohen

Mindestens drei Städte der Provinz Henan kämpfen derzeit mit neuen Virusausbrüchen. Auch den 13 Millionen Einwohnern der Provinzhauptstadt Zhengzhou könnte bald ein Lockdown drohen. Dort wurden bereits neben nicht lebensnotwendigen Läden auch Schulen und Kindergärten geschlossen. Restaurants dürfen nur noch Essen zum Mitnehmen anbieten. Der öffentliche Nahverkehr wurde ausgesetzt, auch Taxis dürfen derzeit nicht fahren.

Strenge Regeln für die Olympischen Spiele

Am 4. Februar beginnen in Peking die Olympischen Spiele. Sie sollen in einem "geschlossenen Kreislauf" stattfinden. Weder Sportler noch andere Teilnehmer sollen dann mit der Öffentlichkeit in Kontakt kommen. Seit vergangener Woche werden Tausende von Mitarbeitern, Freiwilligen, Reinigungskräften, Köchen und Busfahrern von der Außenwelt abgeschirmt. Etwa 3.000 Sportlerinnen und Sportler sowie Medienvertreter aus aller Welt werden in den kommenden Wochen in der chinesischen Hauptstadt eintreffen und von der Landung bis zur Ausreise in der Schutzzone bleiben. Jeder, der in die Blase eintritt, muss vollständig geimpft sein oder bei der Landung eine 21-tägige Quarantäne über sich ergehen lassen. Wer sich in der Blase aufhält, wird täglich getestet und muss Mundschutz tragen. Das System umfasst spezielle Transportmittel zwischen den Veranstaltungsorten, wobei sogar geschlossene Hochgeschwindigkeitsbahnsysteme parallel zu den für die Öffentlichkeit zugänglichen betrieben werden.