"Dreist": Kritik an "Klima-Klebern" hält an

Die Diskussion um die Aktionen der Protestgruppe "Letzte Generation" gehen weiter. Aktivisten der Gruppe hatten am Donnerstag den Betrieb am Berliner Flughafen lahmgelegt. Dafür ernten sie jetzt erneut heftige Kritik - von gleich drei Mitgliedern der Bundesregierung

FDP und Grüne sind sich weitgehend einig in der Kritik

Bundesjustizminister Marco Buschmann und Bundesverkehrsminister Volker Wissing (beide FDP) kritisierten die Blockade des Berliner Flughafens BER Berlin-Brandenburg durch Klimaaktivisten scharf. Und auch Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) schloss sich der Einschätzung grundsätzlich an - äußerte aber auch Verständnis.

Justizminister Buschmann sagte der "Bild am Sonntag": "Wer gewaltsam einen Zaun zerschneidet, auf ein Flugfeld eindringt und dort den Flugverkehr behindert, macht sich in mehrfacher Hinsicht strafbar." Polizei und Justiz müssten dagegen entschlossen vorgehen. Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung habe in der Demokratie nichts verloren.

Verkehrsminister Wissing ergänzte in dem gleichen Blatt, dass genau untersucht werden müsse, wie die Aktivisten in den Sicherheitsbereich gelangen konnten. Die Ankündigung von Protesten mit mehr Schlagkraft bezeichnete er als "dreist", nachdem gerade ein Flughafen lahmgelegt wurde.

Lemke äußert auch Verständnis

Ähnlich formulierte es Umweltministerin Lemke. "Einen Flughafen zu blockieren, wie jetzt in Berlin geschehen, halte ich für falsch", sagte die Grünen-Politikerin im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die Beteiligten müssten sich fragen lassen, ob "über ihre gefährlichen Aktionen" gesprochen werden solle oder über Klimaschutz. "Was ich allerdings sehr gut verstehen kann, ist der Frust vieler Menschen: Es stimmt ja, dass zu wenig gegen die Erderhitzung getan wird", so Lemke.

Kritik kam auch schon von Scholz und Faeser

Die zwischenzeitliche Blockade des Flughafens Berlin-Brandenburg hatte die Diskussion über die Klima-Proteste der "Letzten Generation" aufs Neue angefacht. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) erklärte, den Flughafen zu blockieren, sei eine "erneute Eskalation" und "absolut inakzeptabel".

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte am Samstag Unverständnis für Aktionen wie am Flughafen BER geäußert und diese als "hochgefährlich" bezeichnet. Er riet den Beteiligten, sich eine andere Vorgehensweise zu überlegen als eine, die auf wenig Akzeptanz stoße.

Weitere Aktionen sind zu erwarten

Sechs zur Klimaprotestgruppe "Letzte Generation" zählende Aktivisten waren am Donnerstagnachmittag auf das Gelände des Flughafens eingedrungen. Vier von ihnen klebten sich im Bereich der Start- und Landebahnen an. Der Flugverkehr auf beiden Start- und Landebahnen musste deshalb vorübergehend eingestellt werden, es kam zu Verzögerungen. Das Landeskriminalamt Brandenburg ermittelt unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr, Störung öffentlicher Betriebe sowie Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung.

Derweil hatte die "Letzte Generation" am Freitagabend bekannt gegeben, dass sie in München und Berlin bis zum Ende der nächsten Woche ihre Proteste unterbrechen wollten.