Dreikönigstreffen der FDP: Corona setzt Liberale unter Druck

Corona hat das Dreikönigstreffen der Liberalen in Stuttgart fest im Griff – vermutlich im doppelten Sinne.

Veranstaltung im kleinen Stil statt großes "Klassentreffen"

Zum einen dürfte die sonst gut besuchte Veranstaltung mit allen, die in der FDP Rang und Namen haben, auch dieses Jahr wenig stimmungsvoll werden. Wegen der Pandemie wird das traditionelle Ereignis im Stuttgarter Opernhaus zum zweiten Mal in Folge lediglich ein virtuelles Treffen. Nur wenige Spitzenpolitiker werden vor Ort sein. Die Bühne teilen sich nacheinander die Stuttgarter Bundestagsabgeordnete Judith Skudelny, der baden-württembergische FDP-Chef Michael Theurer, der Fraktionschef im Stuttgarter Landtag Hans-Ulrich Rülke, der designierte Generalsekretär der Bundespartei Bijan Djir-Sarai und Parteichef Christian Lindner. Zum anderen wird Corona wohl inhaltlich ein bestimmendes Thema in Stuttgart sein.

FDP will keinen Lockdown

Beim Thema Lockdown sind sich die Liberalen einig: Trotz Omikron-Welle sollen flächendeckende Schließungen vermieden werden, bekräftige Christian Lindner gestern in den "Stuttgarter Nachrichten" Omikron sei zwar eine Herausforderung, die eine Reaktion erfordere. "Unser Ziel bleibt dennoch, das gesellschaftliche Leben soweit es geht zu erhalten und soziale Schäden soweit es geht zu vermeiden."

Auch Bayerns FDP-Chef Martin Hagen betonte zuletzt: Auch in der Omikron-Welle müsse das Ziel bleiben, so viel Freiheit wie möglich zu ermöglichen.

Uneinig bei allgemeiner Impfpflicht

Beim Thema allgemeine Impfpflicht ergibt sich kein eindeutiges Stimmungsbild: Die meisten Liberalen wollen sich noch nicht festlegen und die weitere Entwicklung abwarten. Baden-Württembergs Fraktionschef Rülke warnte vor einem Schnellschuss. Zwar würden alle abstrakt über eine Impfpflicht philosophieren, aber niemand rede über deren konkrete Umsetzung. "Ohne den Mut für ein nationales Impfregister muss man über eine Impfpflicht gar nicht nachdenken", sagte Rülke der dpa.

In der Corona-Politik stehen die Liberalen in der Ampel-Regierung stark unter Druck. Bei den Themen Maßnahmen und Impfpflicht ziehen SPD und Grüne in der Regel an einem Strang. Die FDP hat die Rolle des Blockierers.

Liberale Lieblingsthemen im Fokus

Anders als in den Vorjahren aus der Opposition heraus, wird es dieses Mal beim Dreikönigstreffen keine "Rundum-Kritik" an der Berliner Politik geben. Schließlich sitzen die Liberalen jetzt am Regierungstisch. Statt polarisierender Oppositionssprüche sind vermehrt staatstragende Töne aus den FDP-Reihen zu hören. So werden Christian Lindner und Co. in Stuttgart eher auf die liberalen Lieblingsthemen in der Ampel-Regierung eingehen: solide Staatsfinanzen und Milliarden-Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger.

Geplante Entlastungen in Höhe von 30 Milliarden Euro

Lindner hatte bereits am vergangenen Wochenende seine Entlastungspläne im Haushaltsentwurf für 2023 medienwirksam verkündet. Es gehe um mehr als 30 Milliarden Euro. "Beispielsweise wird man die Beiträge zur Rentenversicherung voll von der Steuer absetzen können, die EEG-Umlage auf den Strompreis wird abgeschafft", so Lindner in der "Bild am Sonntag". Und: "Ich werde ein Corona-Steuergesetz vorlegen. Darin werden eine Reihe von Hilfsmaßnahmen geschaffen oder erweitert." Zum Beispiel sollen in der Steuererklärung Verluste aus den Jahren 2022 und 2023 mit Gewinnen aus den Vorjahren verrechnet werden dürfen. "Niemand sollte durch Steuerschulden während der Pandemie in den Ruin getrieben werden", sagte Lindner.

Alles gute Nachrichten – jedenfalls in den Ohren der FDP-Anhänger, die sich in der schönen Kulisse des Stuttgarter Opernhauses heute ausführlich zelebrieren lassen.