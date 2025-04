(Symbolbild) In Mexiko starb erstmals ein Mensch – eine Dreijährige – an der Vogelgrippe.

Dreijährige in Mexiko an Vogelgrippe gestorben

In Mexiko ist erstmals ein Mensch an der Vogelgrippe gestorben: Ein dreijähriges Mädchen starb nach der Infektion mit H5N1 an Atemwegskomplikationen. Im Nachbarland USA grassiert das Virus bereits seit längerem.