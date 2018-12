19.12.2018, 14:01 Uhr

Drei von vier Ehepaaren wählen den Namen des Mannes

Die Gesellschaft für Deutsche Sprache hat die Nachnamen von Verheirateten unter die Lupe genommen: So einigten sich etwa Dreiviertel aller Paare in Deutschland auf den Namen des Mannes als Familiennamen. Für acht Prozent kam ein Doppelname in Frage.