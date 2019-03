Drei Tote und mehrere Verletzte nach Schüssen in Utrecht

Die Polizei fahndet nach einem 37-jährigen Mann, der in der Türkei geboren wurde. Bei einem Polizeieinsatz konnte laut Medienberichten Beweismaterial aus einer Wohnung gesichert werden. In einem anderen Wohngebäude seien zwei Menschen festgenommen worden.

Die Aussage der Chefs der Anti-Terror-Behörde Pieter-Jaap Aalbersberg, dass an mehreren Stellen in Utrecht Schüsse gefallen seien, wurde wieder dementiert. Es gelte, was die Polizei von Utrecht berichtet habe, die ausdrücklich nur von Schüssen in der Straßenbahn berichtet hatte.

Rutte spricht von Anschlag

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte sagte am Nachmittag, "unser Land ist heute durch einen Anschlag aufgeschreckt worden". Gewalt habe unschuldige Menschen getroffen. "Ein Terrorakt ist ein Angriff auf unsere Zivilisation." Es werde alles versucht, um den oder die Täter zu fassen. "Wir werden nie vor Intoleranz weichen", so der Mitte-Rechts-Politiker.

Utrechts Bürgermeister Jan van Zanen sagte, man gehe von einem terroristischen Motiv aus. Terrorismus sei die plausibelste Erklärung für die Schüsse.

Höchste Terrorwarnstufe

Laut Polizei waren am späten Morgen in einer Straßenbahn im Westen der Stadt auf dem Platz des 24. Oktober mehrere Schüsse abgegeben worden. Ein Verdächtiger sei vermutlich in einem roten Auto geflohen, das später verlassen gefunden wurde. Die Polizei gehe von einem Täter aus. Ein terroristisches Motiv werde nicht ausgeschlossen. Die Behörden hoben die Terror-Warnstufe in der Provinz Utrecht auf die höchste Stufe an.

Schulen wurden angewiesen, die Türen geschlossen zu halten. Auch die Universität schloss ihre Türen. Die Stadt Utrecht rief die Menschen auf, ihre Häuser nicht zu verlassen. Die Polizei verstärkte am nationalen Flughafen Schiphol und anderen öffentlichen Gebäuden die Sicherheitsmaßnahmen.

Kontrollen der Bundespolizei

Auch die Bundespolizei kontrolliert verstärkt an Straßen und in Zügen an der deutsch-niederländischen Grenze. Aus laufendem Verkehr würden Fahrzeuge kontrolliert, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums. Es fänden "zielgerichtete Kontrollen angesichts der Lageerkenntnisse" statt.