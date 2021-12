Drei Tote in Heim: Pflegerin arbeitete mit gefälschtem Impfpass

Nach einem Corona-Ausbruch mit drei Todesfällen in einem Altenheim im niedersächsischen Hildesheim ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen eine Pflegekraft. Es bestehe der Anfangsverdacht der Körperverletzung und des Totschlags, teilte die Staatsanwaltschaft Hildesheim dem Evangelischen Pressedienst mit und bestätigte damit einen Bericht der "Hildesheimer Allgemeinen Zeitung".

Gefälschter Impfpass und infiziert zur Arbeit

Die 44 Jahre alte Beschuldigte soll einen gefälschten Impfausweis verwendet haben und trotz einer Corona-Infektion weiter zur Arbeit gegangen sein. Die Altenpflegerin habe den Vorwurf, einen gefälschten Impfausweis benutzt zu haben, eingeräumt, so die Staatsanwaltschaft. Mit dem Corona-Ausbruch in dem Heim wolle sie aber nichts zu tun haben.

Heim erstattete Anzeige

Ins Rollen gekommen seien die Ermittlungen, weil das Heim, das sich in privater Trägerschaft befindet, Ende vergangener Woche Anzeige gegen die Mitarbeiterin gestellt hatte. Die Geschäftsführung hatte Verdacht geschöpft, dass der Impfausweis der intern als Impfgegnerin bekannten Frau gefälscht sein könnte. In jüngster Zeit hatten sich in dem Pflegeheim, das über 124 Plätze verfügt, mehrere Bewohner und Pflegekräfte mit Corona infiziert. Eine genaue Zahl der Infizierten nannte die Staatsanwaltschaft nicht.

Die Ermittlungsbehörde muss nun herausfinden, ob die Pflegekraft trotz bestätigter Infektion im Dienst war und dadurch womöglich andere Menschen angesteckt hat. Das Pflegeheim hat der Altenpflegerin bereits fristlos gekündigt.

Schärfere Strafen

Die Verbreitung und der Gebrauch von gefälschten Corona-Impfpässen sind in Deutschland strafbar, seit November gilt hierzu ein verschärftes Gesetz. Die Ampel-Parteien hatten im November ein Gesetz verabschiedet, das das Vorlegen eines falschen Impfpasses mit Geld- oder Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr und das Fälschen von Impfpässen mit Geld- oder Haftstrafen bis zu zwei Jahren ahndet.

Immer mehr Verfahren - auch in Bayern

Unterdessen nimmt die Zahl der Verfahren deutlich zu. Die zuständigen Landeskriminalämter meldeten auf Anfrage des "Business Insider" mindestens 6.543 Ermittlungsverfahren wegen Impfpass-Betrugs, wie das Nachrichtenportal berichtete. So meldet die Polizei in Bayern, dass sie Stand diese Woche rund 2.500 Fälle im Zusammenhang mit gefälschten Impfunterlagen registriert habe. In Berlin bearbeite die Polizei aktuell 1.028 Verdachtsfälle von Impfpass-Betrug.

Hinzu kämen aus Niedersachsen und Baden-Württemberg jeweils noch Fälle im "oberen dreistelligen Bereich". Aus Hamburg und Hessen seien keine konkreten Zahlen gekommen; das Saarland habe Ermittlungen im "niedrigen zweistelligen Bereich" gemeldet.