Drei Tote bei Geisterfahrer-Unfall in Thüringen

Wegen eines schweren Verkehrsunfalls ist die Autobahn A 38 bei Leinfelde-Worbis in Nordthüringen am Nachmittag voll gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilte, war in dem Abschnitt ein Fahrzeug mit deutschem Kennzeichen in falscher Richtung unterwegs. Beim Zusammenstoß mit einem anderen Pkw wurden drei Menschen tödlich verletzt.

Unfallverursacher war in falscher Richtung unterwegs

Nach Angaben der Autobahnpolizei in Nordhausen war der mutmaßliche Unfallverursacher mit seinem Mercedes auf der nach Leipzig führenden Fahrbahn gefahren, allerdings in entgegengesetzter Richtung. Ersten Erkenntnissen zufolge soll er dazu die Autobahnauffahrt vom Parkplatz Eichsfeld in falscher Richtung benutzt haben. Nach drei Kilometern soll es dann zu dem Zusammenstoß mit einem Mitsubishi gekommen sein, in dem zwei Menschen saßen.

Feuerwehr musste teils schweres Gerät einsetzen

Der mutmaßliche Unfallverursacher sowie die beiden Insassen des Mitsubishi kamen bei dem Zusammenstoß ums Leben. Einer der Wagen wurde derart stark beschädigt, dass die Feuerwehr das Auto mit schwerem Gerät aufschneiden musste, ehe die Opfer geborgen werden konnten.