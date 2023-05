Artikel mit Audio-Inhalten

> Drei Tote bei Absturz von Kleinflugzeug in der Schweiz

Drei Tote bei Absturz von Kleinflugzeug in der Schweiz

Drei Menschen sind am Samstag in der Schweiz ums Leben gekommen, als ihr Kleinflugzeug in schwer zugänglichem Gelände in den Wald stürzte. Die Unglücksursache steht noch nicht fest.