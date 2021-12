Drei Tage Vulkan-Ruhe: Hoffnung auf La Palma

Über dem Vulkan in der Cumbre Vieja steht nur noch eine kleine Rauchwolke. Mehr als drei Monate hatte er Rauch, Asche und Lava ausgespuckt, der längste Ausbruch in der Geschichte der Atlantikinsel La Palma vor der Westküste Afrikas. Seit Montagabend hat sich der noch namenlose Vulkan im Süden der Insel beruhigt. Laut Experten gibt es gebe nur noch sehr wenige schwache Erdbeben in mehreren Kilometern Tiefe. Aus dem Vulkankegel selbst seien gar keine Erschütterungen mehr feststellbar und auch die Menge des ausgestoßenen Schwefeldioxids sei sehr stark zurückgegangen. Von einer wirklichen Stabilisierung allerdings, könne erst gesprochen werden, wenn dieser Zustand sieben bis zehn Tage anhalte.

Verheerende Bilanz des dreimonatigen Ausbruchs

Selbst wenn es sich um eine Stabilisierung handeln sollte, ist die Bilanz schon jetzt verheerend für die 85.000 Einwohner La Palmas. Die Inselregierung schätzt die Schäden auf etwa 900 Millionen Euro. Rund 7.000 Menschen mussten wegen der heranrückenden Lava ihre Häuser räumen. Ihre Häuser wurden entweder von der Lava zermalmt und verbrannt, oder sie befinden sich in der Sperrzone unterhalb des Vulkans. Knapp 1.200 Hektar der Insel sind mit einer dunklen Kruste aus erkalteter Lava bedeckt. Es wird Jahrzehnte dauern, bis dort wieder etwas wächst. Zudem bedeckt eine meterdicke Schicht aus Vulkanasche ein riesiges Gebiet rund um den Vulkan.

Pläne für den Wiederaufbau

Der Staat hat umfangreiche Hilfen für die schwer getroffene Insel auf den Weg gebracht - für die Landwirtschaft und für den Wiederaufbau. Die Vereinigung der Vulkan-Geschädigten etwa fordert, dass südlich von der Ortschaft La Mancha eine neue ökologische und nachhaltige Stadt entstehen soll. Dies berichtet die Zeitung "El Diario". Laut Architekten gibt es Pläne, die Fertigteile der Häuser aus Vulkanasche herzustellen.