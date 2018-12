03.12.2018, 19:44 Uhr

Drei Raumfahrer zur ISS geflogen

Rund zwei Monate nach dem Fehlstart einer russischen Sojus-Rakete ist erstmals wieder eine Crew zur Internationalen Raumstation geflogen. Die drei Raumfahrer dockten an Bord einer Sojus-Kapsel am Abend erfolgreich an der ISS an.