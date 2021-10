Drei Kinder und eine Frau ertrinken auf Flucht nach Griechenland

Bei dem Versuch, mit einem Schlauchboot von der Türkei nach Griechenland zu kommen, haben die Migranten vor der griechischen Küste Schiffbruch erlitten. Drei Kinder und eine Frau ertranken, wie die griechische Küstenwache mitteilte. 22 Menschen - 14 Männer, 7 Frauen und ein Kind - seien nach dem Unglück in der Nähe der ostgriechischen Insel Chios gerettet worden, mindestens ein weiterer Mensch werde noch vermisst.

"An Bord des Schiffes befand sich eine große Anzahl von Passagieren. Diese Tatsache in Kombination mit den ungünstigen Wetterbedingungen führte dazu, dass sich der Boden des Bootes ablöste", erklärte die Küstenwache. Keiner der Passagiere habe eine Rettungsweste getragen.

An dem Sucheinsatz waren drei Hubschrauber, zwei Schiffe der Küstenwache sowie mindestens sechs Privatboote aus der Umgebung beteiligt.

Streit zwischen Griechen und Türken

Griechenlands Migrationsminister Notis Mitarachi nahm das Unglück zum Anlass, um Kritik am Nachbarland Türkei zu üben. Bei Twitter schrieb der Politiker: "Die türkischen Behörden müssen mehr tun, um die Ausbeutung durch kriminelle Banden an der Quelle zu verhindern. Diese Fahrten sollten niemals zugelassen werden.“

Die Türkei hält Griechenlands Minister entgegen, dass sie mit rund vier Millionen Menschen die größte Zahl an Flüchtlingen weltweit beherbergt. Die EU hatte 2016 mit der Türkei ein Abkommen geschlossen, das die Zahl der Flüchtlinge, die von der Türkei nach Europa kommen, reduzieren soll. So nimmt die Türkei Flüchtlinge zurück, die von dort auf die griechischen Inseln kommen. Im Gegenzug zahlt die EU finanzielle Hilfen an die Türkei. Hierzu ließ die Türkei aktuell wissen, dass die angekündigte finanzielle Unterstützung der EU bisher nur langsam im Land ankomme.